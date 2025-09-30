La PAHC Bages denuncia un intent de desnonament a Sant Vicenç de Castellet

La Plataforma d'Afectats per l'Habitatge i el Capitalisme (PAHC) ha denunciat aquest dimarts al matí l'intent d'execució d'un desnonament a Sant Vicenç de Castellet contra una família que, segons l'entitat, ja té adjudicat un pis d'habitatge protegit però encara no hi ha pogut accedir. Tot i que els serveis socials municipals havien informat la comitiva judicial que la fiança per al pis d'emergència estava pagada i només faltava l'entrega oficial per part de l'Agència Catalana d'Habitatge, s'ha activat un dispositiu dels Mossos d'Esquadra per dur a terme el desallotjament. Finalment, el desnonament ha quedat ajornat fins al 13 de novembre.
Crítiques a l'Ajuntament i a la Generalitat
La PAHC acusa l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet de "desentendre's" de la situació, ja que, segons afirmen, es va dir a la família que havia de marxar mentre no tinguessin el pis adjudicat. L'entitat reclama que s'aturin tots els desnonaments sense alternativa residencial i que es compleixi la normativa que obliga a garantir un reallotjament digne, especialment quan hi ha menors implicats.
Mobilització i reivindicacions
Després de l'ajornament, els membres de la PAHC han fet una manifestació pels carrers del municipi, amb parades davant la Gestoria Rosset -a qui acusen d'haver bloquejat vies de negociació amb la propietat-, l'Ajuntament i altres punts de la vila. La protesta ha servit per denunciar la manca d'habitatge públic i l'encariment dels lloguers.
Exigències de la PAHC
L'organització exigeix a l'Ajuntament i al seu alcalde, Dani Mauriz, que ofereixin una solució immediata i digna a la família afectada mentre no es lliura l'habitatge protegit. També demanen al consistori que presenti i executi un pla d'habitatge amb mesures concretes per revertir la situació estructural de manca d'oferta pública al municipi.
Segons la PAHC, aquest nou cas evidencia les dificultats d'accés a l'habitatge a Sant Vicenç de Castellet i la necessitat de reforçar els mecanismes de protecció de les famílies en risc d'exclusió residencial.