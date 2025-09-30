Synergy Racing Team presenta la SRT-03P al Teatre Conservatori de Manresa

El Synergy Racing Team de la UPC Manresa ha presentat aquest dimarts al Teatre Conservatori de Manresa la seva nova motocicleta de competició, la SRT-03P, amb què participarà a la prestigiosa competició MotoStudent 2025, que se celebrarà del 15 al 19 d'octubre al circuit de MotorLand Aragó i que aplegarà més de 80 equips universitaris d'arreu del món.
Una trajectòria de creixement constant
L'equip va néixer el 2017 amb la voluntat de demostrar que els estudiants de la Catalunya Central poden competir al més alt nivell en el camp del motociclisme universitari internacional. El primer prototip, la SRT-01P, va ser el punt de partida que va permetre participar a MotoStudent amb pocs recursos. Més tard, la SRT-02P va marcar un pas endavant en qualitat i prestacions, amb èxits com el primer lloc en la prova de frenada màxima. Ara, amb la SRT-03P, l'equip arriba al seu repte més ambiciós: classificar-se per a la cursa final i competir a la categoria eFuel.
Una presentació amb emoció i reconeixement
L'acte ha reunit autoritats, patrocinadors i antics membres de l'equip, i ha començat amb un record emocionat a Ruben Aizpuru, membre clau del projecte, mort el febrer del 2024. El director de la UPC Manresa, José Miguel Giménez, ha subratllat el valor formatiu del projecte: "El lideratge, la responsabilitat compartida i sobretot la passió són el motor que fa que totes les dificultats es converteixin en noves oportunitats".
El tutor de l'equip, Salvador Campderròs, ha remarcat l'esforç col·lectiu que hi ha al darrere de la nova moto: "El que heu vist ja ho diu tot. La SRT-03P és la prova més clara del treball de l'equip i estic segur que faran un gran paper a la imminent competició”.
El pilot i els objectius a MotorLand
El nou prototip serà pilotat per Abel Bartolomé, que ha destacat el compromís de tot l'equip: "L'objectiu és classificar-nos per a la carrera final i competir amb els millors equips del món. Donaré el màxim per situar la SRT-03P i Synergy on es mereixen".
De cara a MotoStudent, l'equip s'ha proposat augmentar un 50% el pressupost respecte a l'edició anterior, assolir un mínim de 500 punts en el còmput global i consolidar una estructura més professional dividida en branques tècnica i administrativa. El procés ha seguit tres fases: disseny i enginyeria, fabricació i muntatge, i proves en circuit, en què han acumulat més de 500 quilòmetres recorreguts, un rècord històric per a Synergy Racing Team.
Una aposta pel talent local i la innovació
La presentació de la SRT-03P ha confirmat el salt qualitatiu de l'equip, que combina innovació tècnica, formació universitària i suport institucional i empresarial. Amb aquesta nova moto, el Synergy Racing Team afronta MotoStudent 2025 amb l'objectiu de situar-se entre els millors i reafirmar el paper de la UPC Manresa com a viver de talent i d'innovació en l'àmbit de l'enginyeria i el motor.
La cita de MotorLand Aragó, del 15 al 19 d'octubre, serà el moment clau per posar a prova el treball i l'esforç de mesos i mostrar fins on pot arribar aquest equip sorgit del cor de la Catalunya Central.