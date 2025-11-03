Docents del Bages exigeixen a Educació mesures urgents per evitar desnonaments d'alumnes

El col·lectiu Docents per l'Habitatge del Bages ha reclamat al Departament d'Educació la creació d'un protocol específic per prevenir i aturar els desnonaments que afecten infants i joves escolaritzats a la comarca. Els professors denuncien que la manca de coordinació entre Educació, Serveis Socials i Habitatge deixa desprotegides moltes famílies i trenca la continuïtat escolar dels alumnes.
Reclamació d'un protocol davant una realitat creixent
Segons el col·lectiu, només en els dos primers mesos del curs 2025-2026 s'han registrat 16 intents de desnonament que afectaven alumnes de 14 centres educatius del Bages. Els docents alerten que la situació s'està agreujant i que, en molts casos, els infants veuen interrompuda la seva escolarització o pateixen conseqüències emocionals greus.
"Com a docents, no podem restar impassibles mentre famílies del nostre alumnat són desnonades sense que cap administració educativa activi mecanismes de protecció", han assenyalat portaveus del col·lectiu, que recorden que "l'escola ha de ser un espai segur i estable, i això passa també per garantir un habitatge digne".
Propostes i crida a la mobilització
Docents per l'Habitatge denuncia que actualment el Departament d'Educació no disposa de cap protocol que estableixi com actuar davant un desnonament o com coordinar-se amb els serveis socials. Per això, el col·lectiu proposa l'elaboració immediata d'un protocol d'actuació, amb la participació de les comunitats educatives i entitats socials, i la creació d'un mecanisme de coordinació efectiva entre Educació, Serveis Socials i Habitatge.
El grup anuncia que impulsarà assemblees i mobilitzacions per pressionar el Departament i conscienciar sobre la gravetat del problema. "L'habitatge és una condició imprescindible per poder aprendre, créixer i viure amb dignitat. No podem educar mentre l'alumnat perd la seva llar", conclouen.