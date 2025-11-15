Manresa obre noves trobades de «Sobiranies» per afrontar la crisi climàtica i repensar la mort

La Comunalitat de Manresa continua el cicle Sobiranies, Jornades per construir una Manresa en transició amb dues noves trobades dedicades a la crisi climàtica i a la mort. Les sessions, programades per al 21 de novembre i l'11 de desembre al Centre Cultural El Casino, volen identificar línies d'acció estratègiques per avançar en la transició ecosocial a la ciutat.
La Comunalitat reforça el cicle Sobiranies amb dues noves sessions
La Comunalitat de Manresa manté el ritme de propostes d'aquesta tardor amb la continuació del cicle Sobiranies, unes jornades que busquen generar debat, reflexió i espais de treball col·lectiu sobre els principals reptes d'una Manresa en transició. El projecte, que centra una part essencial de la seva tasca en la transició ecosocial, té com a objectiu identificar accions concretes i reptes estratègics que permetin avançar cap a una ciutat més resilient, sostenible i orientada a les sobiranies locals.
Amb més de tres anys de trajectòria, La Comunalitat ha organitzat més de 150 activitats en què han participat més de 2.000 persones, consolidant un marc estable de treball comunitari i d'implicació ciutadana. En aquest context, el cicle Sobiranies esdevé un punt de trobada per entitats, col·lectius i veïnat que volen contribuir a transformar la ciutat des de l'arrel.
Dues noves cites: crisi climàtica i afrontar la mort
Després d'una primera sessió dedicada a la sobirania alimentària el passat 25 d'octubre, el cicle continua amb dues jornades centrades en temes de fort impacte social. La primera tindrà lloc el dijous 21 de novembre i posarà el focus en la crisi climàtica, mentre que la segona, l'11 de desembre, abordarà la manera com col·lectivament vivim i afrontem la mort.
21 de novembre: Crisi climàtica
La sessió sobre emergència climàtica se celebrarà al Centre Cultural El Casino i reunirà l'Assemblea Catalana de Transició Ecosocial i l'entitat Research&Degrowth. La jornada vol analitzar, des d'una mirada local, els reptes que la crisi climàtica planteja a Manresa i les possibles respostes davant d'escenaris d'emergència. A banda del debat inicial, s'obrirà una taula de treball per identificar accions estratègiques que puguin impulsar-se en l'àmbit municipal, amb l'objectiu de traçar línies de transformació realistes i compartides.
11 de desembre: Viure la mort
La segona sessió, també al Casino, estarà dedicada a la mort com a part de la vida i a les cures que s'hi vinculen. Hi participaran les entitats Recer, Som Provisionals, Capalafi i el Servei de Dol, que presentaran diferents perspectives sobre l'acompanyament, la pèrdua i la gestió comunitària del final de vida. Després de les intervencions, s'obrirà un espai de diàleg obert a totes les persones assistents. La jornada s'emmarca en la línia de treball sobre cures i xarxa comunitària, un dels pilars de La Comunalitat.
Un cicle per pensar el futur de ciutat
Amb aquestes trobades, La Comunalitat de Manresa reafirma la voluntat de construcció col·lectiva d'una ciutat en transició, posant al centre qüestions que condicionaran el futur immediat: l'impacte creixent de la crisi climàtica i la necessitat d'abordar la mort amb una mirada comunitària i de cures. El cicle Sobiranies continuarà generant espais de participació que permetin desenvolupar propostes concretes per transformar Manresa des de la proximitat i el compromís ciutadà.