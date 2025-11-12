El Casino acollirà la presentació del llibre que recupera la memòria d'un centenar d'artistes pioneres manresanes

Aquest dissabte, 15 de novembre a les 6 de la tarda, la Sala d'Actes del Casino de Manresa acollirà la presentació del llibre Pioneres: les arrels femenines de l'art manresà, un treball que recupera la memòria d'un centenar llarg d'artistes actives a la ciutat durant el segle XX. L'acte comptarà amb la participació de Conxita Parcerisas, de l'Associació Memòria i Història de Manresa; Francesc Comas, president del Centre d'Estudis del Bages, i Ovidi Cobacho, autor de l'obra i coordinador del col·lectiu GREHVAT.0.
Un projecte per redescobrir les artistes oblidades
El llibre és el resultat d'un projecte iniciat el 2023 pel Grup de Recerca Humanística de Km0 (GREHVAT.0), amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, per rescatar la memòria de les dones que van renovar el panorama artístic manresà en les primeres dècades del segle passat. El treball s'ha centrat en artistes nascudes abans de la Segona República, vinculades a Manresa per naixement o trajectòria.
La recerca ha estat guardonada amb el Premi Magí Canyelles Ferreres 2025, atorgat pel Centre d'Estudis del Bages dins dels Premis Lacetània de les Arts i la Cultura. El jurat n'ha destacat l'excel·lent tasca de documentació de noms, biografies i obres de creadors femenins que havien restat invisibles en la història local.
Tres fases per reconstruir una memòria col·lectiva
El projecte s'ha desenvolupat en tres fases: una primera de recerca documental en arxius públics i privats; una segona de feina de camp, amb un centenar llarg d'entrevistes a Catalunya, Madrid i el sud de França, i l'inventari de més de 500 obres, i una tercera que culmina amb la publicació del llibre.
De l'exposició al llibre
L'obra dona continuïtat a l'exposició Pioneres: les arrels femenines de l'art manresà, que es va poder veure al Centre Cultural el Casino entre l'agost i l'octubre de 2024, amb més de 120 obres i documents. El llibre, editat pels Amics de la Música i les Arts de la Catalunya Central (AMARESC), s'estructura en tres blocs: un estudi introductori, el catàleg de l'exposició i un diccionari biogràfic de les artistes.
Un treball coral amb visió de futur
El projecte, dirigit per Ovidi Cobacho Closa, historiador de l'art i president d'AMARESC, reafirma la voluntat de GREHVAT.0 -fundat a Manresa el 2021- de preservar i difondre el patrimoni artístic i cultural de la Catalunya Central, posant el focus en figures i col·lectius fins ara poc reconeguts.