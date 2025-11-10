Josep Cuello presenta «El noi de Castellgalí», una novel·la sobre l’emigració catalana a l'Argentina

La llibreria Parcir de Manresa acollirà aquest dimecres 12 de novembre, a les 7 de la tarda, la presentació del llibre El noi de Castellgalí, del manresà Josep Cuello Subirana, publicat per la mateixa editorial Parcir. L'acte comptarà amb la participació de l'autor i del president de l'Associació Memòria i Història de Manresa, Salvador Redó, que en farà la introducció.
El noi de Castellgalí explica la història d'un "americano" del Bages sud que, a principis del segle XX, decideix marxar a l'Argentina per obrir-se camí professionalment. Faustí, el protagonista, és el segon fill d'una família pagesa i, en no ser l'hereu, veu en l'aventura americana una sortida a la difícil situació econòmica de la Catalunya rural.
A l'altra banda de l'Atlàntic, Faustí es dedica a l'adobat de la pell, un ofici que l'acompanyarà al llarg de la seva trajectòria vital. Tot i això, el Castellgalí de la infantesa i la joventut continuarà present a la seva memòria, recordant-li constantment els seus orígens.
L'acte s'emmarca dins la voluntat de la llibreria Parcir de donar visibilitat a autors del territori i a obres que recuperen episodis històrics i socials vinculats al Bages.