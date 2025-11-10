Manresa uneix salut i cultura per trencar l'estigma del VIH amb tallers i un musical solidari

La Fundació Althaia, Manresa Teatre Musical (MTM), Els Carlins i l'Ajuntament de Manresa, a través del Programa de Joventut, s'han unit per trencar mites i estigmes sobre el VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS). La iniciativa, que s'estén durant el mes de novembre i culminarà amb una representació solidària del musical Rent, coincideix amb la commemoració del Dia Mundial de la Sida, l'1 de desembre.
Sensibilitzar i educar els joves per prevenir
El Programa de Joventut de l'Ajuntament de Manresa impulsarà tallers de sensibilització als patis dels centres d'educació secundària de la ciutat. L'objectiu és fer reflexionar els adolescents sobre les conseqüències de les ITS i la importància de la prevenció, posant èmfasi en com l'estigma social continua sent una barrera per a una prevenció eficaç.
A més, la campanya tindrà una forta presència a les xarxes socials, amb una enquesta sobre els mites relacionats amb el VIH i les ITS. Aquesta acció busca desmentir creences errònies i oferir informació veraç sobre conductes saludables, reforçant la idea que la informació i la sensibilització són eines clau per trencar l'estigma.
Un musical per reflexionar i ajudar
La dimensió cultural de la campanya arribarà amb la representació del musical Rent, de Jonathan Larson, a càrrec de Manresa Teatre Musical (MTM). L'obra, dirigida per Desirée Moreno i amb arranjaments vocals de Mònica Ramírez, comptarà amb tretze joves actors i actrius que donaran vida a aquesta història sobre un grup d'artistes que lluiten per mantenir viva la seva creativitat en un context de precarietat i lluita social, amb el VIH com a teló de fons.
Abans de la funció, el Dr. Rafel Pérez Vidal, especialista en Medicina Interna i expert en malalties infeccioses, oferirà una breu intervenció introductòria per contextualitzar l'impacte del VIH i altres ITS a finals del segle XX i explicar com es van originar molts dels estigmes que encara perduren avui.
La representació tindrà lloc el dijous 28 de novembre, a les 8 del vespre, al teatre Els Carlins de Manresa, i els beneficis es destinaran als projectes de mecenatge de la Fundació Althaia. Les entrades es poden adquirir a través de la web d'Els Carlins.
Una col·laboració consolidada amb finalitat solidària
Aquesta nova producció reforça la col·laboració entre la Fundació Althaia i Manresa Teatre Musical, iniciada l'any 2018, de la qual han sorgit cinc ballets i dos musicals amb finalitat solidària i formativa.
Amb aquesta iniciativa conjunta, Manresa aposta per la sensibilització des de la salut i la cultura, implicant tant la comunitat educativa com la ciutadania per trencar silencis, erradicar prejudicis i fomentar la prevenció en el marc del Dia Mundial de la Sida.