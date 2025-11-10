10 de novembre de 2025

Societat

Manresa estrena un servei gratuït per millorar el benestar emocional i relacional de les famílies

L'Ajuntament impulsa un recurs gratuït d’acompanyament psicològic i educatiu per a pares, mares i fills

Publicat el 10 de novembre de 2025 a les 11:23

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa el Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF), un nou recurs municipal i gratuït adreçat a totes les famílies de la ciutat. El servei té com a objectiu millorar el benestar emocional i relacional dels nuclis familiars i promoure una criança positiva basada en el bon tracte, l'escolta i el reforç de les potencialitats de cada membre.

Un recurs integral per reforçar els vincles familiars

El SOAF està integrat per professionals de l'àmbit social i de la psicologia, especialitzats en teràpia sistèmica, una metodologia que posa l'accent en les dinàmiques internes de la família per afavorir el canvi i la millora de les relacions.

El servei oferirà suport terapèutic especialitzat a famílies que visquin situacions de crisi, sobrecàrrega o desorientació, així com a aquelles que tinguin dificultats en l'educació i criança dels fills, o que afrontin processos de pèrdua, dol o separació. També donarà resposta a casos d'estrès familiar, problemes de convivència o desequilibris emocionals derivats de circumstàncies complexes.

A més, el SOAF inclourà un espai de consultoria familiar amb orientació i assessorament sobre convivència, límits, autonomia i hàbits saludables, per ajudar les famílies a desenvolupar eines pràctiques en la gestió quotidiana.

Suport emocional i educatiu davant situacions diverses

El nou servei municipal atendrà també famílies preocupades pel rendiment acadèmic o per possibles situacions d'assetjament escolar, així com aquelles que pateixin soledat no volguda o manca de xarxa comunitària.

El SOAF oferirà acompanyament en crisis derivades de malalties, pèrdues, atur o estrès emocional elevat, i també donarà suport a famílies amb membres amb discapacitat o diversitat funcional, que requereixin una atenció més especialitzada.

Per fomentar la prevenció i la cohesió social, el servei organitzarà tallers, xerrades i grups de suport destinats a promoure el bon tracte, la comunicació positiva i l'empoderament familiar.

Treball en xarxa i coordinació amb altres serveis

El SOAF treballarà en coordinació amb la xarxa de serveis municipals i socials del territori per garantir un acompanyament integral i continuat a les famílies. Aquesta col·laboració permetrà detectar situacions de vulnerabilitat i actuar de manera preventiva.

Paral·lelament, l'Ajuntament disposa també de l'Espai Èmfasi, un servei complementari adreçat a joves i adolescents, que ofereix suport psicosocial i emocional per fomentar el benestar personal i relacional d'aquest col·lectiu.

Accés al servei

El SOAF Manresa està ubicat al carrer dels Cintaires, 30-32, 3a planta (edifici Ateneu Les Bases). Les famílies que vulguin més informació o sol·licitar cita poden contactar-hi a través del telèfon 93 878 43 40, del correu electrònic soaf@ajmanresa.cat o consultant el web de l'Ajuntament.

