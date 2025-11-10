«Dona endins», el projecte fotogràfic d'Anna Martínez que dona veu a 31 dones de Manresa

El Centre Cívic Selves i Carner de Manresa acollirà del 17 al 28 de novembre l'exposició Dona endins, de l'artista i fotògrafa Anna Martínez Planas, un projecte que dona veu a 31 dones a través de les seves pròpies paraules, imatges i objectes personals. La mostra, que posteriorment es traslladarà al Casal de les Escodines entre l'1 i el 23 de desembre, ofereix una mirada humana i intimista sobre les identitats femenines i els vincles compartits entre dones.
Retrats íntims i reals de 31 dones
Dona endins és un projecte testimonial i fotogràfic que combina text, imatge i objectes per construir un relat coral sobre la feminitat, la memòria i la identitat. Les 31 dones retratades -de diferents edats i trajectòries- es presenten a través de les seves pròpies paraules i imatges, creant una representació genuïna i personal de cadascuna.
Les fotografies, realitzades amb llum natural i en espais reals, s'exposen sobre cartró ploma amb acabat mat, una elecció que accentua el caràcter proper i domèstic del projecte. L'espai de cada dona, el seu entorn quotidià, esdevé refugi, memòria i extensió de la seva pròpia identitat, convertint-se en part essencial de la narrativa visual.
Tot i la diversitat de vivències, el conjunt de testimonis traça una xarxa de complicitats i empatia entre les protagonistes. Cada dona, a més, fa referència a altres dones admirades, establint genealogies invisibles que connecten generacions i experiències.
Visites guiades amb l'autora
L'exposició compta amb dues activitats complementàries conduïdes per Anna Martínez Planas, que permetran aprofundir en el procés creatiu i en les històries que s'hi expliquen.
La primera tindrà lloc el dijous 27 de novembre a 2/4 de 6 de la tarda al Centre Cívic Selves i Carner, adreçada al grup de dones Teixint vincles del Servei municipal d'Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig.
La segona activitat serà el diumenge 15 de desembre a les 11 del matí, al Casal de les Escodines, on l'autora oferirà una visita guiada amb el Cor de Dones, un grup que es reuneix setmanalment a l'equipament i que participarà en el diàleg al voltant de les imatges.
Horaris i espais d'exposició
Dona endins es podrà visitar:
- Del 17 al 28 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner (carrer Bernat Oller, 14-16), de dilluns a divendres de 16 a 21 h.
- De l'1 al 23 de desembre al Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50), de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h, i dissabtes de 9 a 14 h.
Els colors de la mort, també al Casal de les Escodines
Paral·lelament, el Casal de les Escodines acull fins al 29 de novembre l'exposició Els colors de la mort, organitzada pel col·lectiu Capalafí. La mostra reuneix 27 quadres elaborats per l'alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació Sociocultural i Turística de l'IES Guillem Catà, que conviden a reflexionar sobre com percebem la mort a partir d'un taller realitzat sobre aquesta temàtica.
El 15 de novembre a les 11 del matí s'hi farà la lectura del conte infantil El secret de la calaixera, d'Espartac Peran, seguida del taller familiar Regals pel més enllà.
A més, el dimarts 18 de novembre a les 5 de la tarda, dins l'Aula del Coneixement, tindrà lloc la xerrada Com veiem la mort? La nostra companya des del naixement, adreçada al públic adult, i un taller d'expressió plàstica per representar de manera artística les emocions associades a la mort.
L'exposició es podrà visitar de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h, i dissabtes de 9 a 14 h al Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50).