El Museu de Manresa rep la donació d'un valuós fons artístic de l'esmaltadora Maria Noguera

L'Ajuntament de Manresa ha rebut la donació d'un conjunt de 136 obres i documents de l'artista Maria Noguera i Puig, reconeguda esmaltadora i pintora manresana. El fons, cedit pel seu nebot Carles-Jordi Guardiola i Noguera amb destí al Museu de Manresa, amplia de manera notable el patrimoni artístic de la ciutat i permetrà preservar i difondre l'obra d'una figura clau de l'art manresà del segle XX.
Una donació que enriqueix el patrimoni artístic manresà
L'acte de signatura del contracte de donació va tenir lloc recentment amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i del donant Carles-Jordi Guardiola i Noguera, nebot de l'artista. També hi van assistir la regidora de Cultura, Tània Infante, el director del Museu de Manresa, Francesc Vilà, i altres familiars, Adelaida Ponti i Josep Guardiola.
El conjunt donat està format per pintures, dibuixos sobre tela i paper i diversos àlbums amb documentació relacionada amb l'artista. En total, 136 peces que permetran aprofundir en les diferents etapes creatives de Noguera, des dels seus primers treballs fins a les obres més madures, on va destacar per la seva mestria en la tècnica de l'esmalt.
Durant l'acte, l'alcalde Marc Aloy va expressar el seu agraïment "pel gest de generositat i compromís amb la ciutat", destacant que aquest llegat permetrà conservar i divulgar la trajectòria d'una artista manresana de gran rellevància històrica.
Una trajectòria marcada per la passió i la tècnica
Maria Noguera i Puig (1906–2002) va néixer al barri de les Escodines, al si d'una família vinculada al forn de Cal Jordi, a la plaça Sant Ignasi. Va estudiar a l'Escola Municipal d'Arts i Oficis de Manresa i posteriorment a l'Escola Massana de Barcelona, on acabaria exercint com a professora. També va fundar una acadèmia de dibuix i pintura a la seva ciutat natal abans d'incorporar-se a la Massana.
Tot i que va cultivar la pintura -amb paisatges i motius florals-, Noguera va destacar especialment com a esmaltadora, disciplina en què va excel·lir sota el mestratge de Rafael Benet i Miquel Soldevila, de qui va obtenir el títol de mestra esmaltadora. Va treballar amb argent, or i altres metalls, creant peces de gran delicadesa i temàtica religiosa, reconeixibles pel seu colorit personal i l'harmonia formal.
Va exposar amb el grup Basiana a les Galeries Dalmau (1933) i a la Sala Parés, i també va participar en mostres col·lectives al Palau Nacional de Barcelona i en les Exposicions d'Artistes Manresans.
Un llegat present a temples i institucions
Les seves obres d'art sacre es conserven en diversos indrets del país, com l'església del Sagrat Cor de l'Havana, la Casa d'Exercicis de Sarrià o l'església del Sant Esperit de Terrassa. A Manresa, hi destaquen el copó del Carme, les figuretes del sagrari de la Coveta i de la Cova de Sant Ignasi, i un calze a la Seu.
El Museu Comarcal de Manresa ja conservava tres olis sobre tela cedits per la mateixa artista -Un jardí d'hivern, Autoretrat i Bodegó-, que ara es veuran complementats amb aquesta nova donació.
Maria Noguera va morir el 24 de juny de 2002, als 96 anys, deixant un patrimoni artístic i pedagògic de gran valor, avui reforçat amb aquesta aportació familiar que contribueix a mantenir viva la seva empremta en la història cultural de Manresa.