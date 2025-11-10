Premis Lacetània de les Arts i la Cultura 2025: llista de guanyadors

Els jurats de la 43a edició dels Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, a la qual s'han presentat una seixantena de propostes, han fet públics els veredictes dels diferents guardons, que es lliuraran en una gala al teatre Conservatori de Manresa, el 21 de novembre, a 2/4 d 8 del vespre, dins del conjunt d'actes al voltant d'aquests premis i del Premi Bages de Cultura, que es farà públic el dia 17 i que es lliurarà el 28 de novembre.
Els guardons
Els premis incorporen aquest any la Beca de Recerca Museu del Barroc de Catalunya, dotada amb 3.000 euros. Els tretze guardons de la convocatòria, dotats amb un total de 9.000 euros, són el Premi Beca de Recerca Museu del Barroc de Catalunya, el Premi Berenguer de Montagut, el Premi a la Cultura popular i tradicional, el Premi El Galliner de textos teatrals, el Premi Empremta, el Premi Josep Maria Aloy de Narrativa jove, el Premi Litel de Música, el Premi Magí Canyelles per a estudis sobre la Catalunya Central, el Premi Maria Matilde Almendros al teatre amateur, el Premi Plácido a la producció cinematogràfica, el Premi a la Projecció artística, en la modalitat d'Escultura, el Premi Regió7 de Comunicació i el Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves.
Coordinats per Òmnium Bages-Moianès, els premis són convocats per l'Ajuntament de Manresa, els Amics de la Seu, el Centre d'Estudis del Bages, el Cercle Artístic de Manresa, Cineclub Manresa, el Consell Comarcal del Bages, El Galliner, Litel.cat, Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires i Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, Òmnium Bages-Moianès, Ràdio Manresa i Regió7, amb la col·laboració de Cots i Claret, la Fundació Universitària del Bages-UManresa, Parcir Edicions Selectes i Zenobita Edicions.
Premiats
Premi Beca de Recerca Museu del Barroc de Catalunya al treball Els retaules en perspectiva: l'alternativa als retaules tridimensionals de la Catalunya del Barroc, d'Illán Holgado García, pel fet d'estar en línia amb la missió i objectius del Museu del Barroc de Catalunya, obrir una línia de recerca innovadora que fins ara s'ha estudiat molt poc, els retaules en perspectiva i finalment pel fet que el treball ofereix una mirada àmplia i d'abast global sobre el territori català.
Premi Berenguer de Montagut per a estudis sobre la Seu de Manresa a Blai Ciurana i Abellí, pel treball Les veus del campanar (campanes de la Seu de Manresa), que constitueix una recerca aprofundida sobre les campanes de la basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa. L'autor hi presenta un inventari i una descripció detallada tant de les campanes actualment existents com de les que han desaparegut, i estableix una relació entre el patrimoni, la història i la dimensió sonora que aquestes generen. Les campanes, a més, formen part del llegat immaterial de la ciutat i configuren el seu paisatge acústic festiu. El treball documenta els diferents tocs i sonoritats que acompanyen els actes litúrgics i les celebracions populars manresanes al llarg de l'any.
Premi Consell Comarcal del Bages a la Cultura popular i tradicional a l'Associació de Cultura Popular d'Escoles de Santpedor per la seva capacitat d'unir famílies i escoles en la promoció de la cultura popular, pel creixement i consolidació del projecte, per treballar diferents àmbits de la tradició catalana i per la seva contribució activa a la vida cultural del municipi, demostrant continuïtat i impacte real.
Premi El Galliner de textos teatrals a Robert Canet i Torres, per l'obra de teatre Gens familiars. El jurat n'ha valorat l'originalitat i l'enginy en l'aproximació a un tema tan candent com el testament vital, amb un tractament que combina, en to de comèdia, la realitat amb l'esperpent.
Premi Empremta a l'Associació Meandre de Manresa, un referent al Bages en la defensa, la divulgació i la cura del patrimoni natural i paisatgístic del nostre entorn, que des de fa anys impulsa iniciatives que connecten natura, salut i comunitat, i promou una relació respectuosa i conscient amb el territori.
Premi Josep Maria Aloy de Narrativa Jove a Lucía Ciscares Albacete, pel relat Dia del col·le, per l'habilitat narrativa a l'hora de construir una ficció i un personatge sorprenents, amb un humor negre implícit sota la facècia d'una ingenuïtat anecdòtica. Finalista: Laia Monsalve Albiol, pel relat Em note el verí al cos.
Premi Litel de Música a Anaïs Vila Casanovas, per la peça Antàrtida particular, una composició que destaca per la manera com converteix un text intimista en una experiència musical plena de matisos, on la veu, el piano i el violoncel es troben en un diàleg sincer i emotiu. El jurat ha valorat especialment l'equilibri entre música i paraula, i la capacitat de transmetre emoció amb senzillesa i autenticitat.
Premi Magí Canyelles per a estudis sobre la Catalunya Central al col·lectiu GREHVAT.0 (Grup de Recerca Humanística de Cal Gravat), pel treball Pioneres. Les arrels femenines de l'art manresà, que posa de manifest la importància del col·lectiu femení dins la pintura i arts plàstiques de la Manresa del segle XX.
Premi Maria Matilde Almendros al teatre amateur als germans Joan Torrens Vila i Àngels Torrens Vila, actors, directors i dinamitzadors teatrals i culturals. El jurat creu que tant en Joan com l'Àngels han contribuït durant tota la seva vida a donar al teatre amateur una pàtina d'alta qualitat interpretativa, tant en l'àmbit de l'actuació com de la direcció.
Premi Plácido a la producció cinematogràfica a Òscar Hidalgo Aguilera pel curtmetratge Egagròpila mental de fons efímer, per l'excel·lent exercici d'edició i el treball d'arxiu i de memòria sobre la ciutat de Manresa, que converteix espais i relats locals en una proposta cinematogràfica singular.
Premi a la Projecció artística en Escultura a Marc Sellarès Cots, per la qualitat de la seva obra, la capacitat d'innovació i la seva projecció artística a nivell mundial.
Premi Regió7 de Comunicació a la revista El Brogit, editada pel col·lectiu homònim a Castellbell i el Vilar. El jurat reconeix el rigor en la selecció i el tractament dels fets a partir dels quals elaboren les seves informacions i la qualitat dels resultats obtinguts, considerant els mitjans i recursos de què disposen i la seva cobertura geogràfica.
Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves a Judit Magín Real, pel treball La Llum del Miracle i la foscor de la Guerra.
Actes en el marc dels premis Lacetània i Bages de Cultura
Les activitats al voltant dels premis Lacetània i Bages de Cultura començaran el dia 13 de novembre i inclouen la projecció de la pel·lícula guanyadora del premi Plácido 2024, la gala de lliurament dels premis Lacetània, la presentació de la reedició de Les llunyanies, de Joaquim Amat-Piniella, la commemoració dels 50 anys del Congrés de Cultura Catalana i el lliurament del Premi Bages de Cultura.
Montserrat, Integral 107
Dijous, 13 de novembre, a les 7 de la tarda, Sala Plana de l'Om, de Manresa. Projecció del film guanyador del Premi Plácido 2024. (Organització: Cineclub Manresa).
Gala de lliurament dels premis Lacetània
Divendres, 21 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre, teatre Conservatori, de Manresa. Setena gala de lliurament dels tretze guardons corresponents als premis Lacetània de les Arts i la Cultura.
Les llunyanies (L'Albí)
Dimecres, 26 de novembre, a les 7 de la tarda, Espai Òmnium, de Manresa. Presentació de la reedició de l'obra de Joaquim Amat-Piniella, a càrrec de Sam Abrams.
Commemoració dels 50 anys del Congrés de Cultura Catalana
Dijous, 27 de novembre, a les 7 de la tarda, Espai Òmnium, de Manresa. Acte commemoratiu dels 50 anys de la convocatòria del Congrés de Cultura Catalana, amb una mirada al futur del català.
Lliurament del Premi Bages de Cultura 2025
Divendres, 28 de novembre, a les 7 de la tarda, Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa. Acte de lliurament del 43è Premi Bages de Cultura, que es clourà amb la intervenció musical d'Anaïs Vila.