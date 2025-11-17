Sant Fruitós commemora els 50 anys de «Qualsevol nit pot sortir el sol» amb Donat Putx

La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages organitzarà aquest divendres 21 de novembre una xerrada del periodista i crític musical Donat Putx sobre els cinquanta anys de Qualsevol nit pot sortir el sol, la cançó més emblemàtica de Jaume Sisa. L'activitat s'inclou en el cicle Música a fons de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
Una peça clau de la música catalana
La conferència, titulada Sisa. Qualsevol nit... fa cinquanta anys, abordarà la importància cultural i musical del tema publicat originalment el 1975. Considerada un himne generacional, la cançó s'ha mantingut com una obra de referència per la seva imaginació desbordant, la combinació d'elements fantàstics i la mirada poètica i singular de Sisa sobre la realitat.
Donat Putx, amb una llarga trajectòria en el periodisme musical -a mitjans com La Vanguardia, Enderrock o Rockdelux-, aprofundirà en el context en què va néixer la cançó, el procés creatiu i la simbologia dels personatges que apareixen en la lletra. L'autor també és conegut pel llibre Jaume Sisa, el comptador d'estrelles, on explora de manera detallada la vida i l'obra del cantautor.
Un espai per a la divulgació musical
La xerrada se celebrarà el divendres 21 de novembre a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages. Per participar-hi, cal inscripció prèvia trucant al 93 878 82 05 o enviant un correu a b.st.fruitos@diba.cat.
L'activitat forma part del cicle Música a fons, un programa impulsat per la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona amb l'objectiu d'apropar la cultura musical a la ciutadania a través d'espais públics i oberts a tothom.