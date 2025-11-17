L'escola FEDAC Manresa acollirà aquest dimecres 19 de novembre, a 2/4 de 12 del migdia, la presentació del llibre Sigues el canvi que vols veure al món, en un acte obert al públic que comptarà amb la presència del seu autor, Joan Surroca Sens. La jornada inclourà també una exposició commemorativa sobre els 30 anys de l'Agenda Llatinoamericana.
Presentació al pati de la FEDAC
L'acte tindrà lloc al pati de l'escola FEDAC Manresa i serà obert a tota la ciutadania. Joan Surroca Sens, autor del llibre Sigues el canvi que vols veure al món, participarà directament en la presentació, oferint l'oportunitat al públic assistent d'apropar-se al contingut de l'obra i al seu procés creatiu.
L'esdeveniment es planteja com una invitació a la reflexió sobre la responsabilitat personal i col·lectiva en la transformació social, eix central del llibre.
Exposició sobre els 30 anys de l'Agenda Llatinoamericana
Paral·lelament, a la Sala Gardner s'hi podrà visitar l'exposició 30 anys de l'Agenda Llatinoamericana. Eina de formació i transformació, una mostra que repassa la trajectòria d'aquesta iniciativa pedagògica i solidària, que durant dècades ha contribuït a generar consciència crítica i compromís social.
Organització i col·laboracions
La presentació del llibre i l'exposició estan organitzades amb la col·laboració de 30 anys de Cooperació Manresa al Món, Justícia i Pau, i la mateixa Escola FEDAC Manresa, que acull l'activitat. L'acte, d'accés lliure, vol reforçar l'esperit de participació i obertura a la comunitat, posant en valor la cultura, la pau i la transformació social.