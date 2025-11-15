Manresa presentarà l'Agenda Llatinoamericana 2026 amb un acte sobre educació política al Casino

La Sala d'Actes del Casino de Manresa acollirà el 18 de novembre la presentació de l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2026, en un acte centrat en l'educació política i conduït pel periodista i activista social David Fernàndez. La trobada reivindica la necessitat d'humanitzar la política i empoderar les comunitats des de l'educació popular.
L'Agenda Llatinoamericana torna amb educació política com a eix central
Manresa serà una de les parades de la presentació de l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2026, que arriba enguany amb una proposta centrada en l'educació popular com a eina per humanitzar la política i reforçar l'autonomia comunitària. L'acte se celebrarà dimarts 18 de novembre, a les 7 de la tarda, a la Sala d'Actes del Casino.
L'edició d'enguany defensa que cal empoderar políticament les comunitats per afrontar un sistema que consideren excloent, i reivindica la necessitat que els pobles recuperin capacitat de transformació col·lectiva. El cartell de l'acte subratlla que la política continua sent "la qüestió a corregir" per construir un món més just.
David Fernàndez obrirà el debat
La presentació anirà a càrrec de David Fernàndez, periodista i activista social. L'introduirà Jordi Planas, membre de Justícia i Pau de Girona, i també hi participarà Abdeslam Ben El Fassi Mezouar, treballador social amb experiència en centres de menors, que aportarà la seva perspectiva sobre educació i comunitat.
L'acte està convocat per Justícia i Pau, la Fundació Pere Casaldàliga, Càritas i Justícia Global, i compta amb el suport del Casino, l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona.
On adquirir l'Agenda
L'Agenda Llatinoamericana 2026 es podrà comprar a diversos punts de Manresa: la llibreria Murmuri (carrer del Cap del Rec, 8), la llibreria Rubiralta (carrer del Born, 24) i El Casal de l'Església (carrer Era del Firmat, 1-3).