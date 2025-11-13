Manresa atorga la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a títol pòstum a Víctor Feliu

L'Ajuntament de Manresa ha lliurat aquest dijous, en un emotiu acte al Saló de Sessions, la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a títol pòstum a Víctor Feliu i Ferrer, en reconeixement a la seva tasca en el moviment veïnal, el compromís social i la defensa dels drets de les persones grans. La seva vídua ha recollit la distinció acompanyada dels seus fills, que han glosat la seva vida destacant els seus orígens i també la seva incansable lluita per millorar la societat, davant un saló ple a vessar.
Un acte d'homenatge i agraïment col·lectiu
L'acte, que ha omplert completament el Saló de Sessions de l'Ajuntament, ha comptat amb intervencions que han posat en relleu la trajectòria humana i cívica de Víctor Feliu. En nom de les entitats promotores de la concessió, Josep Ramon Mora ha lloat la seva figura. L'acte s'ha clos amb una interpretació musical a càrrec del Conservatori Municipal de Música de Manresa, que ha posat el punt final a un reconeixement ple d'emoció i simbolisme.
Una vida dedicada al compromís ciutadà
Nascut el 1950 a l'Ametlla de Merola (Puig-reig), Víctor Feliu es va establir a Manresa l'any 1974, on va esdevenir una figura clau del moviment veïnal. Va ser fundador de l'Associació de Veïns del barri de la Plaça Catalunya i membre actiu de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, des d'on va treballar durant dècades per millorar la qualitat de vida als barris i fomentar la participació ciutadana.
El seu compromís es va estendre també a la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran, des d'on va continuar defensant la justícia social i els drets dels col·lectius més vulnerables.
Reconeixements i memòria viva
Durant el 2024, Feliu va rebre el Premi del Consell Municipal de les Persones Grans i el Premi Santi Vidal de la Creu Roja, guardons que van reconèixer la seva contribució al benestar comunitari. Després de la seva mort, l'agost del 2025, la seva figura ha continuat sent un referent de perseverança, coherència i servei a la comunitat.
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, va anunciar recentment que la futura residència per a persones grans del barri del Xup portarà el nom de Víctor Feliu Ferrer, com a homenatge a la seva lluita perquè aquest projecte es fes realitat.
Un símbol de participació i justícia social
L'Ajuntament de Manresa ha subratllat que aquesta Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic vol mantenir viu el record d'un home que va fer del compromís cívic la seva manera de viure.
El consistori destaca que el reconeixement "no és només institucional, sinó també ciutadà", i que representa l'agraïment d'una ciutat que veu en Víctor Feliu "un exemple de participació, responsabilitat i amor per Manresa".