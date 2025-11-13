El trajecte de bus Santpedor - Manresa es veurà afectat per obres

El servei de bus que connecta Santpedor i Manresa (línia L0489) modificarà temporalment el seu recorregut a partir del dilluns 17 de novembre, a causa de les obres als carrers Pons Grau, Monjo i la plaça Sant Jordi. Els treballs obligaran a anul·lar algunes parades durant uns dies i comportaran canvis en la circulació del transport públic al municipi.
Canvis en el recorregut i anul·lacions de parades
Les obres afectaran directament tres parades del trajecte habitual -la Serreta, Joan XIII i Plaça Catalunya-, que quedaran anul·lades temporalment del 17 al 21 de novembre. Tot i això, l'Ajuntament de Santpedor ha advertit que la durada de l'afectació podria allargar-se si els treballs no finalitzen dins del termini previst.
A més, la parada de la plaça Sant Jordi s'anul·larà de manera definitiva, ja que els arranjaments previstos a la zona en modificaran la configuració actual.
Nou itinerari provisional
Durant els dies d'afectació, la línia L0489 farà un recorregut alternatiu. Els autobusos que arribin des de la rotonda d'Ampans per la carretera de Manresa giraran cap a la carretera de Navarcles en direcció Navarcles, passant per la plaça del Sindicat. Després, el bus baixarà pel carrer de les Verges i tornarà a incorporar-se a la carretera de Navarcles en direcció Callús i Manresa.
Aquest nou itinerari permetrà mantenir el servei amb la mínima afectació possible mentre durin les obres, garantint la connexió entre Santpedor i Manresa per a tots els usuaris habituals de la línia.
Recomanacions als usuaris
Des de l'Ajuntament i l'empresa operadora del servei es recomana consultar els horaris actualitzats i preveure possibles retards puntuals durant els dies d'afectació. També es recorda que la normalitat del recorregut es recuperarà tan aviat com finalitzin les obres, previstes per acabar durant la segona quinzena de novembre.