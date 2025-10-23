Comencen les obres de millora de l'estació d'autobusos de Manresa

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha començat aquesta setmana les obres de millora de l'estació d'autobusos de Manresa. Els treballs, amb una inversió de 400.000 euros i una durada prevista de sis mesos, serviran per modernitzar l'equipament i oferir unes instal·lacions més còmodes, segures i accessibles. L'actuació lligarà urbanísticament amb el sector de l'Alcoholera, on les obres de la promoció immobiliària estan molt avançades.
Comencen les obres per modernitzar l'estació
La Generalitat ha posat en marxa el projecte de renovació de l'estació d'autobusos de Manresa, situada al carrer Sant Antoni Maria Claret. L'actuació s'emmarca dins d'un pla més ampli que també inclourà les estacions de Vic i Navàs, però la capital del Bages és la primera on ja s'hi treballa.
Amb un pressupost de 400.000 euros, la intervenció té com a objectiu actualitzar les instal·lacions, millorar-ne la funcionalitat i garantir una millor experiència a les persones usuàries. El projecte inclou la substitució de les portes d'accés per unes de corredisses automàtiques, la revisió de la marquesina, la renovació del mobiliari -amb nous bancs, passamans i papereres- i la incorporació de suports isquiàtics per al descans.
També s'instal·laran aparcaments nous per a bicicletes i patinets, amb punts de recàrrega elèctrica, i es revisaran el sistema elèctric i la climatització. A més, se substituiran els panells informatius i s'instal·larà una nova senyalització viària i informativa. Les obres preveuen igualment la neteja i reparació del paviment i de la calçada, la reforma integral dels lavabos i diverses actuacions per millorar l'accessibilitat de l'equipament.
El conjunt de millores permetrà adaptar l'estació als estàndards actuals de sostenibilitat i confort, i alhora millorar-ne la imatge i la funcionalitat, en un espai que cada dia acull desenes d'expedicions de línies interurbanes que connecten Manresa amb Barcelona i altres municipis de la Catalunya Central.
Una actuació que coincideix amb la transformació de l'Alcoholera
El començament de les obres a l'estació d'autobusos coincideix amb l'avanç de la transformació urbanística del sector de l'Alcoholera, situat just al darrere. Amb la millora de l'estació i la urbanització progressiva de l'entorn, l'espai guanyarà connectivitat i qualitat urbana. El conjunt contribuirà a redefinir un dels accessos principals a Manresa i a consolidar la zona com un nou pol de dinamisme residencial i de serveis.
Les properes millores: Navàs i Vic
Després de Manresa, el Departament de Territori té previst iniciar les obres de millora a l'estació de Navàs a partir del mes de desembre i, ja al febrer, a la de Vic. En conjunt, la Generalitat invertirà un milió d'euros per modernitzar aquests tres equipaments, amb l'objectiu de garantir-ne el manteniment, afavorir-ne l'accessibilitat i oferir un servei més eficient i còmode a les persones usuàries del transport públic.