El Torneig Premier omplirà de futbol base amb 38 equips en tres camps de Manresa aquest dissabte

Aquest dissabte Manresa viurà una gran festa del futbol base amb la primera edició del Torneig de Futbol Premier, organitzat per la Pirinaica, que reunirà 38 equips sub11 i sub12 en tres seus diferents. La competició arrencarà a les 10 del matí amb la fase prèvia i culminarà amb les finals a partir de les 3 de la tarda.
Tres seus i més de 12 hores d'activitat esportiva
El Torneig Premier es disputarà de manera simultània al Camp Municipal Mion-Puigberenguer, seu principal, i també al Camp Municipal de la Balconada i al Camp de Futbol del Gimnàstic Parc. Les tres instal·lacions acolliran partits al llarg de tot el dia, en una proposta que pretén donar més visibilitat i protagonisme a les categories sub11 i sub12 del territori.
L'organització destaca que el torneig neix amb la voluntat "d'oferir una jornada plena de futbol, convivència i esperit competitiu", i d'enfrontar equips amb rivals poc habituals i d'un nivell destacat.
Un format pensat per garantir la igualtat
El torneig està dissenyat perquè tots els equips juguin el mateix nombre de partits, amb un sistema que assegura la disputa de posicions del primer al quart lloc. D'aquesta manera, cada equip tindrà opcions de lluitar per una classificació justa i equilibrada, independentment de la fase prèvia.
Aquest format, segons el FC Pirinaica, busca reforçar l'esperit formatiu i competitiu a parts iguals: "Volem que tothom tingui oportunitats reals de competir i viure un torneig complet".
Una festa del futbol que vol arrelar al territori
Més enllà dels resultats esportius, la primera edició del Torneig Premier vol convertir-se en una trobada anual de referència per al futbol base de la comarca. L'entitat organitzadora fa una invitació oberta perquè les famílies i aficionats omplin els camps i acompanyin els joves jugadors en una jornada que aspira a consolidar-se com un nou punt de trobada esportiu al calendari.
El FC Pirinaica afirma que "aquest és només el començament d'una tradició esportiva que volem que creixi i s'enforteixi al nostre territori".