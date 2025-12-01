Archange Izaw-Bolavie marxa cedit al Palmer Basket Mallorca

El Baxi Manresa ha anunciat a través de les seves xarxes socials que el pivot belga Archange Izaw-Bolavie se'n va cedit al Palmer Basket Mallorca de Primera Federació fins a final de temporada. D'aquesta forma, el club bagenc ha trobat una sortida a un jugador que disposava de pocs minuts i que era un dels descarats des de l'arribada de Pierre Oriola fa un parell de setmanes.\r\n\r\nEl pivot belga, aquests dies amb la seva selecció, ha participat en quatre partits de la Lliga Endesa amb poca transcendència. Tres minuts en pista amb unes mitjanes de 0,5 punts, 0,8 rebots i una valoració negativa de -1.5. A l'Eurocup ha participat en cinc dels vuit partits disputats.\r\n