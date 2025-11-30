Jornada propícia per als bagencs de Primera Catalana

L'onzena jornada de la Primera Catalana ha estat profitosa per als equips bagencs. La Pirinaica i el Gimnàstic Manresa han guanyat per consolidar-se a la part alta de la taula. També el Cardona ha guanyat i surt de les places de descens. Qui no ho fa és el Joanenc, tot i que ha aconseguit un valuós empat contra un dels líders de la competició.
La Pirinaica ja és cinquena
La Pirinaica ha sumat la seva setena jornada sense perdre amb una victòria, 3-1, contra la UE Sants al camp de la Mion. Els vermells s'han avançat de seguida. Al minut 1 marcava Daniel Santiago. El marcador no s'ha mogut més fins al final. Al 82, Joan Altimira semblava sentenciar el partit amb el 2-0, però tres minuts més tard, Óscar Fernández marcava pels de Barcelona. A última hora, però, Camilo Vinasco situava el 3-1 definitiu. Els homes de Romans Carrillo pugen fins a la cinquena posició.
El Gimnàstic Manresa trenca una ratxa negativa
El Gimnàstic Manresa ha trencat una ratxa negativa de cinc jornades sense guanyar amb una golejada a l'APA Poble Sec, 4-1. El partit s'ha decidit a la primera mitja hora amb gols d'Álex Bravo (24') i de Rawdy James Wiltbank (28'). Ja a la segona part, Rawdy James Wiltbank tornava a marcar al minut 63, i tot i que Víctor Muñoz reduïa diferències al 76, Pol Fornell esvaïa dubtes al 89 amb el quart gol local. Els del Gimnàstic Park dormen en setena posició.
El Cardona surt de la zona de descens
El Cardona ha aconseguit una important victòria contra un rival directe, el Borges Blanques, per 2-1, que li permet sortir de la zona de descens. Els visitants s'han avançat al minut 7 amb gol de Malick Diakite. Al 29, Joan Viladomat empatava de penal, però el gol de la victòria no arribaria fins al minut 82, obra d'Alejandro Torres.
El Joanenc aconsegueix un empat contra un dels líders
El Joanenc es manté encara en places de descens, tot i un valuós empat 0-0 aconseguit contra un dels equips intractables de la taula, el Turó Peira. Els barcelonins, que ocupen la segona posició, no han pogut aconseguir la victòria a Sant Joan de Vilatorrada.