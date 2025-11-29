El Covisa Manresa cau a Sabadell per errors propis i continua a tres partits de la salvació

El Covisa Manresa ha perdut aquest dissabte a la pista del CN Sabadell (5–2) en un partit marcat per les errades defensives i la falta d'encert. Tot i controlar bona part del joc, els manresans no han materialitzat les seves ocasions i continuen a tres partits de la permanència.
Un partit controlat que s'escapa per errades pròpies
El Covisa Manresa ha signat un inici de partit intens, amb una defensa alta i diverses arribades clares. Fins a cinc ocasions de gol han quedat sense premi, un factor que acabaria sent determinant. En canvi, el primer gol local ha arribat en un xut exterior llunyà que el porter Cella no ha pogut interceptar.
Tot i l'ensopegada, els bagencs han reaccionat ràpidament: en una de les múltiples arribades, Héctor Albadalejo ha empatat amb una rematada frontal. Amb l'1-1 i el partit obert, una nova errada individual ha permès als sabadellencs avançar-se altra vegada. Malgrat això, Aarón Riera tornava a equilibrar el marcador després d'una acció plena de refusos.
El Sabadell trenca el partit a la represa
A la segona part, la dinàmica s'ha mantingut similar: domini manresà però amb errades que penalitzaven. Una pèrdua a mitja pista ha suposat el tercer gol del CN Sabadell, un punt d'inflexió que ha canviat del tot el guió. En només dos minuts, els locals han establert un parcial de 4-2 aprofitant el desconcert dels bagencs.
Amb el Covisa Manresa jugant amb porter jugador als minuts finals, les accions no han acabat de generar perill real i el Sabadell ha sentenciat amb el cinquè gol a porteria buida. El marcador final, 5-2, ha resultat excessiu per al que s'havia vist sobre la pista, però les errades individuals han acabat marcant la diferència.
La lluita per la permanència continua oberta
La jornada ha deixat resultats diversos, alguns favorables i altres no tant per als interessos manresans. Ara mateix, el límit de la permanència el marca l'Industrias, amb 11 punts. Això situa el Covisa Manresa a menys de tres partits de la salvació, amb quatre punts sumats fins ara.
El pròxim compromís serà clau: el Bisontes Playas de Castellón, amb 13 punts, visitarà el Pujolet en un duel directe per retallar diferències. Posteriorment, els manresans visitaran precisament l'Industrias, rival directe, i tancaran la primera volta rebent l'Entreculturas Montesión, penúltim classificat. Un tram decisiu per mantenir viu l'objectiu de la permanència.