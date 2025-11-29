El CB Navàs Viscola cau amb claredat davant el CB Es Castell i cedeix el lideratge (62-82)

El CB Navàs Viscola ha encaixat aquest dissabte una derrota contundent al pavelló municipal davant la SA Tintina CB Es Castell de Menorca (62-82), en un partit marcat per la lesió de Yuste i per un últim quart que ha decantat el duel.
El Navàs remunta, però el darrer quart és decisiu
El primer quart ja ha deixat entreveure les dificultats locals, amb un 14-20 inicial. Al descans, els menorquins mantenien l'avantatge (31-41), tot i que el Navàs ha reaccionat amb un bon tercer període que l'ha situat només quatre punts per sota (49-53).
La reacció, però, no ha tingut continuïtat. En els darrers deu minuts, el CB Es Castell ha accelerat el ritme i ha ampliat progressivament la diferència fins als vint punts finals, deixant sense opcions un Navàs que ha perdut el lideratge amb aquesta segona derrota consecutiva.
Bataller i Fall, els més destacats
Entre els jugadors locals, han destacat Bataller, amb 11 punts i 7 rebots, i Fall, que ha capturat 16 rebots i ha aportat 6 punts. Malgrat l'esforç, el conjunt bagenc no ha pogut frenar l'efectivitat dels menorquins en el tram decisiu.