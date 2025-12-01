Meritxell Soler afronta la Marató de València per culminar un any històric d'èxits i rècords

L'atleta de Sant Joan de Vilatorrada Meritxell Soler, líder estatal en les tres grans distàncies de fons i autora de dos rècords catalans aquest 2025, correrà diumenge la 45a Marató València Trinidad Alfonso Zurich amb la voluntat de tancar una temporada excepcional i millorar la seva marca personal.
Un 2025 extraordinari amb rècords i posicions històriques
Meritxell Soler afrontarà aquest diumenge 7 de desembre la Marató de València en un moment dolç de la seva carrera esportiva. La corredora de Puma ha protagonitzat un 2025 d'autèntic nivell internacional, amb dos rècords absoluts de Catalunya: 1h09'46" en mitja marató, aconseguit el 26 d'octubre també a València, i 31'47" en els 10 km de la Cursa de Bombers de Barcelona, el 9 de novembre. A aquests registres s'hi suma una brillant quarta posició a la mitja marató del Campionat d'Europa de Brussel·les (1h11'39").
Amb aquestes actuacions, Soler s'ha consolidat com la millor fondista catalana de tots els temps i ha entrat en el top vuit estatal històric en totes les distàncies del fons: sisena en 10 km, vuitena en mitja marató i sisena en marató. A més, és l'única atleta espanyola situada entre les cinc millors en totes tres distàncies durant aquest 2025.
Objectiu: rebaixar el seu rècord català de marató
La corredora arriba a València com a millor atleta espanyola inscrita en aquesta 45a edició, i amb un objectiu clar: millorar el rècord de Catalunya de 2h24'57", que ella mateixa va establir el 18 de febrer de 2024 a Sevilla. La de diumenge serà la seva sisena marató, després d'un recorregut en progressió constant:
- 2023: debut a Sevilla (2h26'37") i participació al Mundial de Budapest (2h34'38", 27a).
- 2024: rècord català a Sevilla (2h24'57") i 24a als Jocs Olímpics de París (2h29'56").
- 2025: marató de Sevilla (2h26'05"), marca que confirma la seva regularitat a l'elit.
Per preparar aquesta cita, Soler ha completat 19 setmanes d'entrenament i més de 2.500 quilòmetres acumulats, incloent la seva primera estada en altitud, tres setmanes a Font Romeu, un dels centres de referència de l'elit europea.
Una marató multitudinària i de màxim nivell
València tornarà a ser, aquest diumenge, un dels epicentres mundials del fons. La Marató Trinidad Alfonso Zurich, considerada per molts especialistes el millor traçat del món, reunirà 36.000 participants, un 67% dels quals provenen de fora de l'Estat, representant 150 països. Es tracta de l'edició més multitudinària fins ara, amb un impacte econòmic estimat de més de 40 milions d'euros en despesa turística.
La prova començarà a les 8.25 h i tindrà una amplíssima cobertura mediàtica, amb retransmissió a prop de 400 canals internacionals. A l'Estat espanyol es podrà seguir en directe a Teledeporte, Vamos Movistar+, Eurosport i el canal valencià À Punt.
Un final d'any que pot ser llegendari
La cursa oferirà un espectacle esportiu de primer nivell pels principals carrers de València, i suposa per a Meritxell Soler una oportunitat immillorable per tancar un any extraordinari i continuar escalant posicions en l'elit del fons internacional. Si les sensacions i el ritme l'acompanyen, la corredora bagenca podria culminar el 2025 amb una nova fita històrica.