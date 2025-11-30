El CN Manresa s'imposa al Waterpolo Navarra i fa un pas ferm cap al quart lloc

L'Adbisio ETL Global CN Manresa va superar el CD Waterpolo Navarra (15-12) en un partit intens i disputat entre dos rivals directes per accedir al grup capdavanter de la segona fase. Els bagencs, sòlids en l'inici i decidits en el tram final, van sumar tres punts d'or per acostar-se a l'objectiu de consolidar-se entre els millors.
Un enfrontament de màxima exigència entre rivals directes
El duel entre catalans i navarresos arribava carregat d'al·licients: quart i cinquè classificats es trobaven en un partit clau per assegurar opcions reals d'entrar al grup de dalt en la segona fase, evitant així qualsevol patiment pel descens. La piscina respirava tensió competitiva des del primer moment, i els de Torilo van saber interpretar millor aquest context.
El conjunt manresà va protagonitzar un primer quart molt convincent. Amb una concentració més alta i un joc clarament orientat a fer mal en atac, van aconseguir una renda inicial que, malgrat les dificultats del guió del partit, acabaria sent decisiva. Tot i la superioritat mostrada, els locals no van aconseguir trencar el marcador amb la contundència que semblava possible i van permetre que el Navarra seguís enganxat al partit.
El Navarra resisteix i manté la pressió fins al final
Els visitants, lluny de desinflar-se, van demostrar per què ocupen la zona alta de la classificació. Amb constància i encert puntual, van anar reduint diferències i obligant el conjunt bagenc a no relaxar-se en cap moment. El partit va entrar en una fase de màxima igualtat, amb alternances de control i moments d'inquietud a la grada.
Els manresans, tot i la sensació de domini general, no aconseguien marxar amb comoditat en el marcador. Aquesta tensió competitiva va mantenir el duel molt viu fins al tram final.
Un últim quart decisiu i una afició entregada
Amb el partit encara obert, les accions individuals van marcar la diferència. El porter Wilson va signar dues aturades espectaculars que van encendre la piscina i van donar aire i confiança als seus companys en el moment més delicat del matx.
L'embat definitiu el va protagonitzar Martínez, que amb un llançament creuat impecable va superar el porter navarrès i va establir el 15-12 final, un gol que va posar punt final a qualsevol intent de remuntada visitant.
Puerta i Serra, l'eix d'un equip en creixement
Menció especial mereixen dues peces clau del conjunt manresà:
- M. Puerta, espectacular tant en la direcció del joc com en la generació ofensiva, anotant i marcant el ritme de l'equip.
- R. Serra, dominant a la boia i impossible d'aturar per la defensa navarresa, un autèntic maldecap al llarg de tot el partit.
La combinació de talent individual, solidesa col·lectiva i moments decisius va permetre al CN Manresa sumar una victòria fonamental.
Un triomf que reforça l'objectiu del grup de dalt
Amb aquesta victòria, els manresans fan un pas ferm cap al quart lloc de la classificació i reforcen les seves possibilitats d'arribar a la segona fase sense patiments. El camí és llarg, però l'equip mostra arguments sòlids i una personalitat competitiva que creix jornada rere jornada.