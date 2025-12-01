Luca De Palma, cinquena en la fase final del Campionat d'Espanya Sènior de Judo

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha completat la seva participació al Campionat d'Espanya Sènior 2025, celebrat aquest cap de setmana a Madrid, amb un destacat cinquè lloc de la manresana Luca De Palma (Esport7) en la categoria de -70 quilos. La jove judoka, que encara és de segon any júnior, debutava en un estatal absolut i ho ha fet amb un rendiment molt positiu que l'ha situat a les portes de la medalla de bronze.
De Palma, que aquest curs combina els exigents entrenaments de tecnificació amb els estudis del grau de Medicina a la UAB, ha demostrat un alt nivell competitiu i una gran maduresa sobre el tatami, fet que confirma la seva projecció en el judo estatal.
Resultats destacats del CTJBM a Madrid
La cinquena posició de Luca De Palma ha estat el resultat més destacat d'una jornada exigent per al conjunt del CTJBM. La judoka formada a Esport7 ha aconseguit classificar-se per al tram final de la competició, quedant-se a un pas de pujar al podi.
En categoria masculina, Marc Escribà (Club Judo Moià), en -100 kg, també ha completat una actuació notable. Ha guanyat el primer combat, ha cedit en el segon i ha accedit a la repesca, on ha sumat una nova victòria abans de caure en el combat definitiu. Aquest recorregut li ha valgut una meritòria setena posició en un quadre molt competitiu.
La resta de judokes del CTJBM han sumat experiència en una competició de màxim nivell:
- Noelia Jardo (Esport7), en -48 kg, ha caigut en el primer combat i no ha pogut accedir a la repesca.
- Guillem Lozano (Esport7), també en -100 kg i de segon any júnior, tampoc no ha pogut superar el primer enfrontament i ha quedat fora de la repesca.
Valoració positiva i experiència decisiva
Tot i no obtenir medalles, el CTJBM fa una valoració positiva de la participació al Campionat d'Espanya Sènior. L'entitat destaca que, per a molts dels seus esportistes, aquesta competició representa un punt d'inflexió en el seu procés formatiu, ja que els permet enfrontar-se als millors judokes de l'Estat i entendre les exigències del nivell absolut.
La direcció esportiva del centre remarca que experiències com aquesta són imprescindibles per al creixement dels joves judokes del Bages i el Moianès, i que els resultats obtinguts -especialment el paper de De Palma i Escribà- confirmen que el projecte de tecnificació avança en la direcció adequada.