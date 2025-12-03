Càritas Manresa presenta la campanya Cors Solidaris amb Pep Callau a la plaça Neus Català

Càritas Manresa ha presentat aquest dimarts la cinquena edició de la campanya Cors Solidaris en un acte celebrat a la plaça Neus Català. La iniciativa, que recull fons per finançar els projectes socials de l'entitat, ha comptat amb la conducció de l'animador Pep Callau, que ha donat un to festiu i participatiu a la jornada. Voluntaris de Càritas i persones que passejaven per la plaça s'hi han sumat, convertint l'esdeveniment en un espai de sensibilització obert a tothom.
Participació estudiantil i reflexió social
Un dels moments més destacats ha estat la participació d'un grup d'alumnes de batxillerat de l'Escola Joviat, que recentment havien conegut els projectes socials de Càritas i havien treballat propostes per apropar-los als joves. Durant l'acte, Pep Callau els ha demanat la seva opinió sobre la tasca de l'entitat i sobre la importància de la solidaritat en el context actual.
Callau també ha posat en valor la feina altruista de les persones voluntàries, que contribueixen a garantir una vida digna a les famílies ateses, i ha expressat la seva preocupació per la pobresa present avui al territori. Ha recordat que construir una societat més justa és responsabilitat de tothom i ha animat els assistents a implicar-se, ja sigui a través del voluntariat o amb aportacions econòmiques, com ara un Bizum al codi 09937.
Un toc festiu i missatge solidari
L'animador ha dinamitzat l'acte convidant el públic a cantar nadales i a participar en diverses dinàmiques, mantenint un ambient alegre que, alhora, mantenia el focus en el missatge solidari de la jornada.
Els Cors Solidaris: 1.700 xocolates per finançar projectes socials
Enguany, Càritas Manresa posa a la venda 1.700 Cors Solidaris de xocolata, uns dolços solidaris que es poden adquirir per 2,5 euros en una vintena d'establiments de la ciutat. Els fons recaptats es destinaran als principals projectes de l'entitat: acollida i acompanyament social, habitatge digne, inserció sociolaboral, economia social i solidària, programes d'infància i família, educació d'adults i acompanyament jurídic.
Amb aquesta iniciativa, que ja suma cinc edicions, Càritas reforça el seu compromís amb les persones més vulnerables i fa una crida a la ciutadania per sumar-se a una nova campanya solidària que combina sensibilització, participació i esperança.
Establiments col·laboradors
Els Cors Solidaris es poden adquirir a Abacus, Col·legi Enginyers Tècnics, Casal de l'Església, Dolç i Sec, Farmàcia Buxó, Farmàcia Comas, Farmàcia Planas, Fira Santa Llúcia (a la baixada de la Seu), L'armari d'Eco, L'Ingredient, Parròquia de l'Esperança, Setè Cel, als supermercats Spar/Roges, Roges/Condis i Suma/Roges, Xarcuteria Can Solvi i Xarcuteria Fornells.