Ampans impulsa VinculApp, una nova aplicació per millorar la inclusió i l'atenció a les famílies

La Fundació Ampans ha presentat VinculApp, una aplicació mòbil que vol transformar la manera com persones amb discapacitat o problemes de salut mental, així com les seves famílies, accedeixen a serveis, informació i comunicació amb l'entitat. L'eina, gratuïta, integra una capa pública oberta al conjunt de la ciutadania i una capa privada que ja utilitzen un miler de famílies, i que permet un seguiment més personalitzat i proper.
Una aplicació per facilitar l'autonomia i l'accés als recursos
La Fundació Ampans ha llançat VinculApp, una nova eina tecnològica que té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o trastorn mental. L'aplicació neix amb una doble vocació: ser un repositori de recursos útils per a tota la ciutadania i, simultàniament, un espai privat que reforça la comunicació entre l'entitat, les persones usuàries i les seves famílies.
L'objectiu central és facilitar l'accés a serveis professionals especialitzats, activitats d'oci adaptat i eines formatives, alhora que es promou l'autonomia i el coneixement. Paral·lelament, la versió privada de VinculApp permet establir un contacte més fluid amb els professionals d'Ampans, millorant el seguiment diari i la personalització de l'atenció.
El desenvolupament de l'eina s'ha completat amb la creació d'un backoffice específic que garanteix una gestió segura i eficient de tota la informació compartida.
Una eina pública per arribar més enllà del tercer sector
La capa oberta de VinculApp és accessible per a qualsevol persona i ofereix tres grans blocs de continguts:
- Directori de serveis especialitzats, amb professionals formats en l'atenció a persones amb discapacitat. Els usuaris poden filtrar per territori, especialitat i valorar els serveis.
- Activitats d'oci adaptat, que inclouen propostes culturals, esportives i espais accessibles, consultables per zones i tipus d'activitat.
- Recursos formatius, organitzats en temàtiques com autonomia personal, drets, salut, habilitats cognitives o gestions administratives.
Aquesta capa pública converteix VinculApp en un recurs d'interès general per a famílies, professionals i persones que busquen espais inclusius.
Una nova manera de connectar famílies i professionals
La capa privada està dissenyada per als usuaris i familiars vinculats als serveis d'Ampans, incorporant eines d'alt valor afegit:
- Consulta d'activitats, objectius individuals, menús, calendaris i documentació.
- Accés immediat a informació rellevant en casos d'urgència.
- Canal directe de missatgeria amb l'equip educatiu i els professionals de referència.
- Notificacions automàtiques i manuals sobre salut, conducta, activitats, gestions i informacions del centre.
Actualment, ja utilitzen l'aplicació unes mil persones. La implantació s'ha fet progressivament -centre ocupacional, llars residencials i ara l'escola- per garantir un bon acompanyament i formació.
Les famílies valoren especialment l'accessibilitat i la transparència, i els professionals destaquen la millora en la comunicació i el control de la tasca diària.
Tecnologia gratuïta al servei de la inclusió
L'aplicació és totalment gratuïta per a les famílies i persones usuàries. Ampans destaca que VinculApp consolida un model de relació més proper i personalitzat, reforçant la confiança i el vincle entre les famílies i l'entitat.
A més, l'eina ha estat concebuda perquè altres entitats del tercer sector la puguin adoptar amb la seva pròpia imatge corporativa, gràcies a un disseny modular i adaptable. El projecte inclou una futura expansió en format multifundació per fomentar sinergies i crear una comunitat digital compartida.
Un projecte avalat per la innovació social del territori
VinculApp s'ha desenvolupat en el marc del Pect Bagess: Innovació i Talent, cofinançat pels fons europeus Next Generation i la Diputació de Barcelona, dins les línies de digitalització i impuls a la innovació social del territori.
Aquest suport ha fet possible crear una eina d'alt impacte potencial que situa la tecnologia al servei de les persones i que consolida Ampans com un referent en transformació digital en el tercer sector.