«Biblioteca d'artistes», la nova exposició a Sant Fruitós que reivindica la diversitat creativa d'Ampans

La Biblioteca municipal de Sant Fruitós de Bages inaugura aquest 3 de desembre l'exposició Biblioteca d'artistes, una mostra creada pels usuaris del Taller de l'Art de Viure d'Ampans que reivindica la diversitat, la creativitat i la inclusió a través de l'art. La proposta, que s'allargarà fins al 10 de gener, permetrà a més adquirir les obres exposades, amb tots els beneficis destinats al projecte artístic de l'entitat.
Una exposició que converteix l'art en una biblioteca viva
La mostra Biblioteca d'artistes reuneix obres molt diverses creades pels participants del Taller de l'Art de Viure d'Ampans. El concepte parteix d'una metàfora poderosa: igual que una biblioteca organitza llibres per seccions, cada artista és com un volum únic, amb un llenguatge visual propi, una mirada diferent i una sensibilitat irrepetible.
Aquest paral·lelisme converteix la biblioteca en un espai simbòlic de pluralitat, on totes les visions conviuen i tenen un lloc. La proposta convida al públic a explorar aquests "llibres artístics" i a descobrir noves formes d'expressió.
L'art com a eina d'inclusió i reconeixement
L'exposició posa en relleu el paper del Taller de l'Art de Viure d'Ampans, que promou espais de creació per a persones amb discapacitat, fomentant talent, autoestima i participació cultural.
El projecte destaca l'art com una poderosa eina d'inclusió social, capaç de donar veu i visibilitat a creadors que sovint no disposen d'espais per mostrar la seva obra.
Inauguració el 10 de desembre amb presència dels artistes
La mostra s'obrirà al públic l'endemà de la inauguració, el 3 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional de la Discapacitat. L'acte oficial de presentació tindrà lloc el dimecres 10 de desembre, a les 12 del migdia, i comptarà amb la participació d'alguns dels artistes, que podran compartir processos i inspiracions amb els assistents.
Obres a la venda per donar suport al projecte artístic
Una de les particularitats de Biblioteca d'artistes és que totes les peces exposades es podran adquirir. Es tracta d'obres úniques creades pels usuaris d'Ampans, i els beneficis seran destinats íntegrament al projecte d'art, amb l'objectiu de continuar ampliant recursos, espais de formació i oportunitats creatives.
Visites fins al 10 de gener de 2026
L'exposició es podrà visitar a la Biblioteca municipal de Sant Fruitós de Bages fins al 10 de gener de 2026. Des del consistori i Ampans es convida la ciutadania a apropar-se a una proposta cultural que combina expressivitat, sensibilitat i compromís amb la inclusió.