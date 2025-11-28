Sant Fruitós i Navarcles inicien la creació d'un cos únic de Policia Local per reforçar seguretat

Sant Fruitós de Bages i Navarcles han iniciat converses per crear un cos únic de Policia Local que agrupi agents i vigilants dels dos territoris. La iniciativa, pionera a Catalunya, té com a objectiu optimitzar recursos, compartir experiències i reforçar la seguretat ciutadana, amb l'assessorament del Departament d'Interior de la Generalitat.
Treball conjunt per a la seguretat ciutadana
Durant les primeres trobades, els representants dels dos ajuntaments han explorat les possibilitats de coordinar els serveis policials i establir protocols conjunts. L'objectiu és que el cos únic pugui gestionar de manera eficient la protecció i el benestar de la ciutadania en ambdós municipis, garantint un servei de qualitat i adaptat a les necessitats locals.
Les alcaldies de Sant Fruitós de Bages i Navarcles han coincidit a subratllar que la seguretat és una prioritat compartida. Treballar conjuntament permetrà aprofitar millor els recursos humans i econòmics, establir sinergies i compartir experiències que beneficiïn els veïns de la comarca.
Suport i trajectòria de col·laboració
El projecte compta amb el vistiplau del Departament d'Interior de la Generalitat, que assessora els ajuntaments en el procés. Durant els pròxims mesos es definirà el full de ruta per implementar el cos únic de manera progressiva i estructurada, amb l'objectiu de garantir una transició ordenada i eficaç.
Aquesta iniciativa s'emmarca en la col·laboració existent entre ambdós municipis, que ja comparteixen serveis com l'Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós. Segons els responsables municipals, l'experiència prèvia reforça la confiança en la viabilitat d'un projecte que aposta per una gestió més coordinada, eficient i orientada a la qualitat de vida de la ciutadania.
Innovació en la gestió local
El cos únic de Policia Local Sant Fruitós de Bages-Navarcles seria pioner a Catalunya i pot servir de model per a altres municipis que busquen optimitzar recursos i oferir serveis conjunts. L'objectiu és no només reforçar la seguretat, sinó també promoure una col·laboració més estreta entre administracions i consolidar un marc de treball compartit que beneficiï la ciutadania.
Els ajuntaments han volgut expressar el seu agraïment a la consellera d'Interior pel suport i la implicació en aquest projecte. Amb aquesta iniciativa, els dos municipis esperen avançar cap a un model de gestió més coordinat, eficient i innovador, que asseguri la protecció dels veïns i reforci la qualitat de vida al territori.