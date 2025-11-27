Sant Fruitós celebrarà dissabte l'onzena ReFesta amb activitats per fomentar la reutilització i el reciclatge

Sant Fruitós de Bages acollirà aquest dissabte 29 de novembre una nova edició de la ReFesta, una jornada matinal dedicada a promoure la reutilització i la reducció de residus. L'activitat, que arriba a l'onzena edició, se celebrarà a la plaça Onze de Setembre i al Cobert de la Màquina de Batre amb un ampli ventall de propostes per a totes les edats.
Mercat d'intercanvi i activitats per sensibilitzar la ciutadania
La ReFesta tornarà a omplir el centre de Sant Fruitós de Bages amb activitats centrades en la reutilització i el reciclatge. A partir de les 10 del matí i fins a 2/4 de 2 del migdia, la plaça Onze de Setembre i el Cobert de la Màquina de Batre esdevindran l'escenari d'una matinal que vol reforçar la sensibilització ambiental entre la població.
Com és habitual, un dels punts centrals de la jornada serà el mercat d'intercanvi i de venda d'objectes de segona mà. Les persones que ho desitgin podran muntar una parada amb articles que puguin tenir una segona vida, com ara roba, joguines, llibres, mobles o parament de la llar.
Música, tallers i activitats familiars
Al llarg del matí s'han programat diverses propostes per a tots els públics. A les 10, el músic Ferran Casajoana presentarà els seus Instruments Tastocats, una activitat participativa en què el públic podrà descobrir i fer sonar diferents instruments.
També s'organitzaran dos tallers de manualitats elaborades amb materials reciclats, especialment pensats per conscienciar la mainada sobre la importància de reduir residus i donar una nova vida als objectes. A les 11, els infants podran gaudir d'una xocolatada popular.
A més, durant la matinal tindrà lloc la segona autòpsia de residus del municipi, una activitat que permet analitzar com es fa la separació de residus a les llars i identificar possibles millores en la recollida selectiva.
La jornada comptarà també amb el Mercat de Brocanters i Col·leccionistes i música d'ambient a càrrec de Jordi Hi-Fi, que amenitzarà l'espai durant el matí.
En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus
La ReFesta s'organitza en el context de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que té lloc del 22 al 30 de novembre i que impulsa activitats arreu del continent per sensibilitzar sobre la necessitat de reduir la generació de residus. Enguany, la iniciativa posa el focus en el repte creixent que suposen els Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics, un tipus de residu en augment que requereix formes específiques de recollida i tractament.