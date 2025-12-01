Sant Fruitós de Bages encendrà aquest divendres la màgia del Nadal

Sant Fruitós de Bages donarà el tret de sortida a les festes nadalenques aquest divendres 5 de desembre, amb una encesa de llums plena de màgia i ambient familiar que transformarà els carrers del municipi en un escenari festiu.
La celebració començarà a les 6 de la tarda a la plaça de l'Església, a La Sagrera, on petits i grans podran gaudir d'un espectacle especial creat per donar la benvinguda al Nadal. El moment més esperat arribarà quan, des del campanar, un follet màgic i la fada de la llum encenguin l'espurna que il·luminarà tots els racons del poble. L'acte simbolitzarà l'inici oficial de les festes, que ompliran Sant Fruitós d'activitats, música i tradició durant les properes setmanes.
Rua, xocolata calenta i música nadalenca per continuar la festa
Un cop encesos els llums, la celebració continuarà amb una rua familiar pels carrers decorats, que conduirà els assistents fins al Cobert de la Màquina de Batre. Allà, els més petits -i també els grans- podran gaudir d'una xocolata calenta, un clàssic imprescindible d'aquestes dates.
La tarda es completarà amb un espectacle musical nadalenc, pensat perquè les famílies comparteixin un vespre festiu i ple d'emocions.
La màgia del Nadal omple els carrers
Amb aquest acte d'encesa, Sant Fruitós de Bages es vestirà de gala i convidarà tothom a submergir-se en l'esperit nadalenc. El municipi proposa així una celebració participativa i apta per a totes les edats, amb la voluntat de fer sortir la comunitat al carrer, gaudir de l'ambient i començar el desembre amb il·lusió i calidesa.