Ampans culminarà el 60è aniversari amb un Concert de Nadal amb Manu Guix i Elena Gadel

La Fundació Ampans tancarà l'any del seu 60è aniversari amb el tradicional Concert de Nadal, una cita que combina música, emoció i compromís social, i que enguany tornarà a omplir el Teatre Kursaal de Manresa. L'entitat, que acompanya més de 3.000 persones amb discapacitat intel·lectual i altres necessitats de suport, vol celebrar les fites assolides al llarg de l'any i reforçar la participació social que sempre ha caracteritzat aquest esdeveniment.
El concert, que tindrà lloc el 20 de desembre a les 8 del vespre, comptarà amb dues veus molt estimades pel públic: Manu Guix i Elena Gadel. Tots dos artistes, que han compartit escenaris en nombrosos projectes arreu del país, oferiran una actuació íntima i lluminosa, pensada per transmetre la proximitat i sensibilitat que formen part de l'essència d'Ampans. Les entrades, amb un preu únic de 30 euros, ja estan disponibles a taquilla i al web del Kursaal. L'Ajuntament de Manresa cedeix el teatre en el marc de la col·laboració amb la fundació pel seu aniversari.
Com és habitual, la vetllada inclourà moments especials i sorpreses, que l'entitat anirà revelant els pròxims dies, i que convertiran el concert en una celebració col·lectiva d'un any marcat per nous projectes i compromisos compartits.
Un concert solidari amb impacte directe en les escoles d'Ampans
La recaptació del concert es destinarà íntegrament a la creació de patis inclusius a les escoles Jeroni de Moragas (Santpedor) i Els Companys (Sant Fruitós de Bages). L'objectiu és incorporar elements de joc adaptats, com gronxadors inclusius, per garantir que tots els infants i adolescents puguin jugar, socialitzar i créixer en un entorn accessible i sense barreres. Per facilitar el suport al projecte, Ampans ha habilitat una Fila 0 per a donacions a través de la seva pàgina web.
Un esdeveniment de referència al Bages
El Concert de Nadal d'Ampans s'ha consolidat, des del 2010, com un dels grans esdeveniments socials i musicals de la comarca. Noms com Joan Dausà, l'Escolania de Montserrat o l'ElectroBacassis han protagonitzat edicions anteriors. L'any passat, Joan Dausà va exhaurir totes les localitats en dues funcions consecutives, en una vetllada que va deixar moments memorables com la interpretació conjunta de la nadala Si ens veiessis.