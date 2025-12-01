Manresa inicia tractaments nocturns contra la processionària en més de 650 pins i cedres

La Unitat de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Manresa durà a terme aquesta setmana un ampli operatiu de tractaments fitosanitaris per combatre la processionària en 650 arbres i l'assecada d'un centenar de xiprers. Les actuacions, que es faran de nit per reduir les molèsties als veïns, afectaran nombroses zones de la ciutat i incorporen tècniques preventives i mesures de control natural.
Tractaments nocturns per reduir molèsties i actuar amb eficàcia
L'Ajuntament de Manresa ha anunciat que entre l'1 i el 4 de desembre es realitzarà un tractament fitosanitari intensiu per controlar la processionària en més de 650 pins i cedres repartits per diferents àrees de la ciutat. Paral·lelament, també s'intervindrà en un centenar de xiprers afectats per un fong que n'està provocant l'assecada, especialment al Cementiri municipal i a l'Ermita de Sant Crist del Guix.
Les actuacions es faran entre les 11 de la nit i les 5 del matí, utilitzant un equip atomitzador per minimitzar l'impacte en l'activitat diürna i reduir les molèsties al veïnat. L'Ajuntament recomana tancar portes i finestres, retirar animals domèstics i objectes dels balcons, i evitar passar sota la màquina durant l'operació.
Zones de Manresa on s'actuarà contra la processionària
Els tractaments es realitzaran en nombrosos punts de la ciutat, entre els quals destaquen:
- Espais verds de la Font dels Capellans
- Àmbit del carrer Josep Esteve i zones del barri de la Balconada
- Barri de Cal Gravat, carrers Pablo Picasso, Puig i Cadafalch i carretera del Pont de Vilomara
- Barri de Sant Pau (sota el camp de futbol vell)
- Entrada al barri Verge de les Neus
- Talussos del Puigberenguer, zona escolar i esportiva, carrer Núria i passatge Verge de les Angusties
- Parc de la Font del Gat i entorn dels carrers Abat Oliba i Rosselló
- Barri del Xup, parc infantil i perímetre de l'escola
- Carretera de Sant Joan, davant de la zona esportiva del Congost
- Parc de Puigterrà
- Intervencions per aturar l'assecada dels xiprers
- Pel que fa als xiprers afectats per un fong que en causa l'assecada imminent, s'actuarà en:
- Cementiri municipal
- Ermita de Sant Crist Salvador (El Guix)
Aquests tractaments tenen un caràcter preventiu i busquen frenar de forma anticipada l'afectació de l'insecte i el fong a tot el conjunt d'arbres.
Endoteràpia, control natural i mesures a llarg termini
L'Ajuntament recorda que recentment s'han efectuat tractaments amb endoteràpia, que consisteix a injectar insecticida al tronc evitant la dispersió de productes a l'aire. Aquesta tècnica s'ha prioritzat en espais sensibles com escoles i llars d'infants. Tot i així, pel seu cost elevat, en zones amb molts exemplars es continuarà aplicant el tractament per polvorització.
Paral·lelament, el consistori impulsa la instal·lació de caixes niu per a ocells i ratpenats, depredadors naturals de les erugues de processionària, com a mesura de control biològic que reforça la lluita sostenible contra la plaga.