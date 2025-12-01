Tasses amb paraules manresanes, el nou regal de Nadal que reivindica el parlar local

L'Ajuntament de Manresa posa a la venda aquesta campanya de Nadal unes tasses especials inspirades en El Parlar de Manresa, el llibre de Jaume Puig Ibáñez editat el setembre passat. Els models incorporen paraules i expressions autòctones i volen convertir-se en un obsequi cultural, identitari i proper. La iniciativa forma part del Pla Estratègic per a la Llengua i busca reforçar l'ús social del català i la preservació del parlar local.
Una proposta de Nadal que reivindica la llengua i la identitat manresana
L'Ajuntament de Manresa ha presentat una nova proposta de regal nadalenc que posa al centre la riquesa expressiva de la parla local. Es tracta de les tasses d'El Parlar de Manresa, una col·lecció vinculada al llibre homònim de Jaume Puig Ibáñez, publicat el setembre passat i impulsat pel consistori en el marc del Pla Estratègic per a la Llengua.
Aquestes tasses incorporen paraules i expressions genuïnament manresanes amb l'objectiu de donar continuïtat al projecte de difusió del patrimoni lingüístic de la ciutat. La proposta es presenta com un regal original, cultural i arrelat al territori per a aquestes festes de Nadal.
La seva comercialització començarà coincidint amb la campanya nadalenca, i tant el Tió com els Reis d'Orient podran convertir-les en un present ideal per difondre cultura i vincle local. Les tasses -de 6 euros cadascuna- i el llibre -amb un preu de 18 euros- es podran adquirir a l'Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major, 20.
Tres models, nou paraules i un disseny pensat per divulgar
Les tasses presenten un disseny net i divulgatiu: cada peça inclou la transcripció fonètica, la definició i un exemple d'ús de paraules típiques del parlar manresà. S'han editat tres models diferents:
- Model 1: Pipiripip, Torreta i Bou
- Model 2: Relleus, Postada i Racó
- Model 3: Baleiar, Punxir i Bogor
Els mots han estat seleccionats per la seva singularitat i representativitat, buscant despertar la curiositat, la conversa i l'orgull pel vocabulari propi de la ciutat.
L'èxit del llibre El Parlar de Manresa
La iniciativa de les tasses neix de la bona acollida del llibre El Parlar de Manresa, publicat el setembre de 2024. L'obra recopila un estudi exhaustiu dels trets fonètics, morfològics, sintàctics, lèxics i fraseològics del parlar manresà, organitzat en quatre grans blocs:
- Context històric i sociolingüístic
- Estudi fonètic amb els trets distintius de la pronúncia local
- Anàlisi morfològica i sintàctica de formes i construccions pròpies
- Lèxic i fraseologia, distribuït en quinze camps semàntics que inclouen l'àmbit domèstic, la meteorologia, la gastronomia, el món agrícola, la fauna, l'oli, el vi i molts altres
El volum incorpora també un glossari de butxaca amb un centenar de mots pensat per facilitar consultes i animar l'interès pel dialecte.
Un compromís amb la llengua i el seu futur
Amb el llançament d'aquesta col·lecció de tasses, l'Ajuntament de Manresa referma el seu compromís amb la promoció de la llengua catalana i la preservació dels seus parlars locals. L'acció s'emmarca dins el Pla Estratègic per a la Llengua, que busca reforçar l'ús social del català, impulsar la transmissió intergeneracional i visibilitzar la diversitat dialectal.
La iniciativa, a cavall entre la cultura i la quotidianitat, aspira a convertir la parla manresana en un element viu, compartible i present en els espais més habituals: de casa, de feina i de ciutat.