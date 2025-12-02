Manresa es prepara per tenir un segon crematori per a la incineració funerària

Àltima, propietària de l'antiga Fontanova, destinarà una inversió d'uns 5 milions d'euros a la construcció d'un nou tanatori a Manresa amb sales de vetlla i espai multiconfessional, segons ha confirmat la funerària a NacióManresa. Segons ha pogut saber el diari d'altres fonts, Áltima seguirà els passos de Mémora i construirà les noves instal·lacions al polígon Pont Nou, just al costat de la que és la seva principal competència en el sector.
Tot i que el gegant funerari no ha volgut confirmar la informació, l'empresa treballa per a què les noves instal·lacions també disposin de crematori per fer incineracions funeràries sense haver de traslladar el difunt a la seva seu de Terrassa, que és on els porta actualment quan es requereix aquest servei. La funerària preveu que la instal·lació estigui finalitzada el 2027 per poder-hi traslladar la seva seu des del carrer del Bruc.
L'empresa no ha donat cap informació sobre en quin estat estarien els permisos, ni la llicència ambiental per poder construir el crematori, però planifica sobre una finca que ja hauria adquirit.
D'aquesta manera, en pocs anys, Manresa passaria de no tenir cap crematori per a incineracions funeràries, a tenir-ne dos, un al costat de l'altre i a tocar del cementiri. El primer va ser el de Mémora, l'antiga Fontal, que es va estrenar la primavera de 2020.
Mémora amplia les seves instal·lacions
En paral·lel, l'altra gran funerària amb presència a Manresa, Mémora, que està instal·lada al polígon del Pont Nou des de 2020, ha iniciat les gestions per ampliar les seves instal·lacions per la part de darrere en una finca que ja és de la seva propietat. Des de l'empresa encara no s'ha confirmat quina aplicació d'usos tindrà aquesta ampliació.