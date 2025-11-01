Manresa viu el Dia de Tots Sants amb una «Celebració de la mort» col·lectiva

Una cinquantena de persones han participat aquest 1 de novembre a la plaça Sant Domènec de Manresa en la Celebració de la mort, un acte simbòlic i comunitari per recordar les persones estimades, reconèixer el dol i donar veu a totes les morts oblidades o invisibles. La trobada ha estat organitzada pel Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, el col·lectiu Capalafí, la cooperativa Recer i l'Ajuntament de Manresa, amb la participació del col·lectiu Aturem les Guerres.
Un espai per compartir el dol i la memòria
L'acte s'ha estructurat al voltant de dos cercles simbòlics. El primer, dedicat a la mort propera, ha ofert un espai de micro obert on diverses persones han compartit reflexions, vivències i paraules d'afecte cap a familiars o amics que ja no hi són. En aquest espai, el dol s'ha entès com un procés compartit i necessari per transformar el dolor en record i reconeixement.
El segon cercle, dedicat a les morts provocades per les guerres, ha comptat amb la presència del col·lectiu Aturem les Guerres, que ha envoltat l'espai amb banderes de països en conflicte. El gest ha volgut ser una mostra de solidaritat i denúncia davant la violència i la pèrdua de vides humanes arreu del món.
Trencar el tabú de la mort i celebrar la vida
A través de paraules, música i silenci compartit, la trobada ha esdevingut un espai d'esperança i comunitat, on s'ha reivindicat la necessitat de trencar el tabú de la mort i parlar-ne amb naturalitat. Els organitzadors han remarcat que recordar i plorar les persones que ja no hi són també és una manera d'afirmar la vida i la dignitat de totes les existències.
La Celebració de la mort forma part d'un cicle d'activitats al llarg del mes de novembre, impulsat per diverses entitats i col·lectius de Manresa, amb l'objectiu de promoure una cultura de la mort digna, compartida i comunitària.