Més de 130 professionals participen a Manresa en la Jornada d'EAIA de Trastorns Cognitius

La Sala Gòtica de l'Hospital Sant Andreu de Manresa ha acollit aquest divendres al matí la Jornada d'equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) de Trastorns Cognitius de Catalunya, un punt de trobada de referència que ha reunit més de 130 professionals de l'àmbit sociosanitari d'arreu del país. Organitzada per la Fundació Sant Andreu Salut amb el suport del Departament de Salut i diversos laboratoris, la jornada ha estat un èxit tant per l'assistència com per la qualitat dels continguts i les ponències.
Una trobada per compartir coneixement i innovació
L'acte inaugural ha comptat amb la presència del director general de Sant Andreu Salut, Manel Valls, del gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, i de la cap operativa de l'atenció intermèdia del CatSalut, Galdina Valls. Tots tres han coincidit en subratllar la importància d'espais com aquest per compartir experiències, reforçar la cooperació entre equips i impulsar la innovació assistencial en l'atenció a les persones amb trastorns cognitius.
La jornada ha abordat els nous tractaments, eines diagnòstiques i estratègies terapèutiques en aquest àmbit, amb una atenció especial als avenços en la detecció i tractament de les demències.
Taules rodones i debat sobre el futur de les EAIA
El programa ha inclòs tres taules rodones que han analitzat qüestions clau com la prevenció del deteriorament cognitiu, el present i futur de les EAIA i les estratègies d'intervenció cognitivo-conductual. Els participants han pogut debatre sobre els reptes actuals del sector, compartir bones pràctiques i explorar noves metodologies de treball interdisciplinari.
Els assistents han valorat molt positivament la jornada, destacant tant la qualitat de les ponències com la possibilitat de crear sinergies entre professionals d'arreu del territori.
Manresa, referent en l'atenció a les demències
L'esdeveniment ha reforçat el paper de Manresa com a referent en la recerca i l'atenció a les persones amb demència, posant en valor la tasca que Sant Andreu Salut desenvolupa des de fa anys en aquest àmbit.