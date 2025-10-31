Una norantena de professionals participen a la primera jornada d'actualització en Otorrinolaringologia d'Althaia

Una norantena de professionals han participat aquest divendres en la primera edició de la jornada Actualització en Otorrinolaringologia general, organitzada per la Fundació Althaia a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La trobada ha combinat formació teòrica i tallers pràctics per millorar la detecció i el tractament de patologies de l'oïda, el nas i la gola, i per reforçar el treball en xarxa entre nivells assistencials.
Una jornada per compartir coneixement i experiències
La Sala d'Actes de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ha acollit aquest divendres la primera edició de la jornada Actualització en Otorrinolaringologia general, impulsada pel Servei d'Otorrinolaringologia de la Fundació Althaia. L'activitat ha reunit prop de noranta professionals amb l'objectiu de compartir coneixements, intercanviar experiències i, sobretot, enfortir la coordinació entre l'atenció primària i l'hospitalària.
Durant la sessió teòrica s'han abordat temes com el maneig del vertigen posicional paroxístic benigne (VPPB) -la causa més habitual de vertigen-, la pèrdua d'audició o hipoacúsia, la interpretació d'audiometries, la rinitis al·lèrgica, l'obstrucció nassal i la tumoració cervical.
Tallers pràctics amb simulació 3D
La segona part de la jornada ha estat dedicada a cinc tallers pràctics sobre otoscòpia, exploració vestibular, audiologia, funcionament d'audiòfons i rinologia. En aquest darrer, s'han utilitzat models de simulació en 3D de la zona de l'orella i el nas per practicar tècniques com la rinoscòpia, la fibrolaringoscòpia i els taponaments nasals. Els exercicis han permès als assistents millorar les seves habilitats en un entorn segur i supervisat.
Reforçar el paper de l'atenció primària
La jornada s'ha adreçat principalment a metges especialistes en Medicina Familiar i Comunitària, que són el primer punt de contacte amb els pacients. Des d'Althaia s'ha destacat la importància de la coordinació entre l'atenció primària i l'hospitalària per garantir la continuïtat assistencial i una resolució eficient dels problemes.
Moltes de les patologies d'otorrinolaringologia es poden resoldre directament des dels centres d'atenció primària, evitant derivacions innecessàries i agilitzant l'atenció a les persones afectades.