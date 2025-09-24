Eloi Hernández reforça la col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i la Fundació Althaia

El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández, ha visitat la Fundació Althaia acompanyat pel director general de la institució sanitària, Manel Jovells, i membres de l'equip directiu. La trobada ha servit per fer balanç de la col·laboració entre les dues institucions en àmbits com la salut, el benestar i el desenvolupament territorial, reafirmant la seva referencialitat i compromís amb la comarca.
A la reunió també hi han participat Montse Domènech, directora assistencial; Assumpta Prat, directora d'infermeria; Àurea Autet, directora de Salut Mental, i Antònia Raich, directora de Comunicació i Participació. Hernández ha destacat el paper d'Althaia com a "institució de referència i orgull de comarca", i ha subratllat que "la salut i el benestar de les persones són una prioritat" i que la col·laboració conjunta és "clau per garantir una atenció integral i de qualitat al conjunt del Bages".
Projectes compartits i innovació al territori
Entre els projectes compartits, s'ha posat en relleu l'Espai Èmfasi, servei de benestar emocional per a joves que compta amb una aportació anual de 55.000 euros del Consell Comarcal. També s'han mencionat iniciatives estratègiques com el PECT Bagess i el programa MAP+, enfocats a impulsar la innovació i la digitalització en l'àmbit sanitari i social, amb la participació d'Althaia, l'Ajuntament de Manresa i altres institucions del territori.
El director general d'Althaia, Manel Jovells, ha remarcat: "Garantim la millor atenció sanitària i, alhora, som una institució arrelada i compromesa amb el territori. La col·laboració amb el Consell Comarcal ens permet teixir aliances estratègiques que tenen un impacte directe en la salut i la qualitat de vida de la ciutadania".
Reptes futurs i consolidació del compromís
Durant la visita, Althaia ha compartit alguns dels fets més rellevants de la seva activitat recent, com el creixement sostingut en l'activitat assistencial, amb rècords d'intervencions quirúrgiques, altes hospitalàries i consultes durant l'últim any. També s'ha destacat el projecte de l'Edifici del Coneixement, que ha de potenciar la capacitat docent i investigadora de la fundació i dels seus aliats, així com el creixement exponencial en recerca i formació dels darrers anys.
La trobada ha conclòs amb el compromís mutu de continuar treballant conjuntament per consolidar el Bages com una comarca saludable, cohesionada i innovadora.