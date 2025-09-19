Althaia rep el segell d'excel·lència de la Societat Espanyola de Cardiologia

La Fundació Althaia ha rebut el segell SEC-Excelente de la Societat Espanyola de Cardiologia, que avala la Unitat de Rehabilitació Cardíaca com a centre de referència amb criteris internacionals d'excel·lència. El programa treballa per reduir el risc de nous episodis cardíacs, millorar la qualitat de vida i fomentar l'autocura dels pacients, amb un enfocament multidisciplinari i resultats avalats per l'evidència científica.
Reconeixement a l'excel·lència assistencial
La Societat Espanyola de Cardiologia ha atorgat a la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de la Fundació Althaia el segell SEC-Excelente, una acreditació que certifica la qualitat assistencial d'aquest servei. L'avaluació ha tingut en compte equipaments, recursos humans, organització i resultats, i confirma que la unitat compleix els estàndards de qualitat internacionalment establerts. L'objectiu principal és reduir el risc de nous episodis cardíacs, promoure hàbits de vida saludables i millorar la capacitat funcional dels pacients.
Un programa complet i multidisciplinari
La unitat està integrada per cardiòlegs, fisioterapeutes i personal d'infermeria, amb la col·laboració de psicòlegs, nutricionistes, rehabilitadors, uròlegs i farmacèutics. Atén persones que han patit infarts, insuficiències cardíaques, intervencions quirúrgiques al cor o danys cardíacs derivats de tractaments oncològics. El programa inclou tres fases: la primera, des de l'ingrés fins a l'alta hospitalària; la segona, fins a la reincorporació social activa; i la tercera, un manteniment continuat durant tota la vida.
Prevenció, autocura i menys reingressos
A més del seguiment mèdic i l'entrenament físic supervisat, el programa treballa per educar els pacients en el maneig dels factors de risc cardiovasculars -com hipertensió, diabetis, obesitat, colesterol, sedentarisme o tabaquisme- i fomentar l'adherència als tractaments. Diversos estudis de recerca han demostrat que els participants presenten menys reingressos hospitalaris i una millor qualitat de vida, fet que evidencia la importància d'aquesta estratègia per a la prevenció de nous episodis cardíacs.
Una trajectòria consolidada i una aula formativa
Des de la seva creació el 2007, més de 1.500 persones han passat per la Unitat de Rehabilitació Cardíaca d'Althaia, amb una mitjana de 185 pacients per any i un alt grau de satisfacció d'usuaris i familiars. A més, la unitat impulsa l'Aula Althaia de Cardiologia, un cicle de xerrades adreçades a pacients i familiars per ampliar coneixements i fomentar el suport social. La pròxima sessió, titulada Ara ja soc a casa, ho estic fent bé?, tindrà lloc l'1 d'octubre a la Sala d'Actes de l'Hospital Sant Joan de Déu i es podrà seguir de manera presencial o virtual.
Compromís amb el benestar dels pacients
Aquest reconeixement consolida la Fundació Althaia com a referent en la rehabilitació cardíaca i reforça el seu compromís amb una atenció integral que combina prevenció, formació i acompanyament emocional. La distinció de la Societat Espanyola de Cardiologia confirma que el treball conjunt dels professionals d'Althaia contribueix a una assistència més eficaç, segura i centrada en el pacient.