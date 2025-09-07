Althaia reconeix la tasca dels 50 joves del programa de voluntariat d'aquest estiu

La Fundació Althaia ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat del programa de voluntariat jove d'aquest estiu, en què han participat cinquanta nois i noies durant els mesos de juliol i agost. L'acte, que ha tingut lloc a l'Hospital Sant Joan de Déu, ha servit per agrair la implicació dels participants i posar en valor una iniciativa que, després de nou edicions, s'ha consolidat com una experiència enriquidora tant per als usuaris de la institució com per als mateixos voluntaris.
Una experiència amb doble benefici
L'objectiu principal del programa és fer més agradable i humana l'estada dels pacients i les seves famílies als centres d'Althaia. Al mateix temps, ofereix als joves l'oportunitat de viure una experiència en un entorn sanitari, adquirir habilitats socials i professionals, fer noves amistats i gaudir de la satisfacció de dedicar temps i esforç a ajudar altres persones.
Enguany, fins a 85 joves s'hi van interessar, però finalment se'n van seleccionar 50, la xifra màxima que pot assumir el Servei de Voluntariat. Cada participant tria la durada de la seva col·laboració, amb un mínim d'una setmana, tot i que molts decideixen allargar-la perquè l'experiència els resulta molt positiva. Alguns d'ells ja havien participat en edicions anteriors i han repetit. A diferència d'altres anys, quan la majoria optava pel mes de juliol, enguany també hi ha hagut molta demanda per al mes d'agost.
Tasques diverses als centres d'Althaia
Els joves han desenvolupat la seva tasca en diferents centres de la institució: l'Hospital Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari, el Centre Residencial La Llum i, com a novetat d'aquest any, el CAP Barri Antic.
Hospital Sant Joan de Déu: els voluntaris han informat i acompanyat usuaris per les instal·lacions, han donat suport a l'atenció ciutadana, han dinamitzat activitats lúdiques per als infants ingressats a Pediatria, i han acompanyat pacients a Diàlisi i a l'Hospital de Dia. També han col·laborat en les paradetes solidàries i han ajudat a difondre i instal·lar l'app d'Althaia.
Centre Hospitalari: el voluntariat s'ha centrat sobretot en l'acompanyament a persones grans ingressades. A través de jocs, manualitats i activitats lúdiques, s'ha fomentat l'intercanvi intergeneracional i s'ha contribuït a millorar l'estat d'ànim dels pacients, fet que té un impacte positiu en la recuperació.
Centre Residencial La Llum: els voluntaris han acompanyat els residents i han compartit amb ells activitats lúdiques.
CAP Barri Antic: els joves han ofert suport en tasques d'orientació, informació i acompanyament dins les instal·lacions.
Valors i aprenentatges
L'experiència del voluntariat jove va més enllà de les tasques concretes. A través de la convivència i la col·laboració, els participants treballen aspectes com la responsabilitat, la coordinació, la capacitat de negociació i la companyonia.
Molts d'ells viuen així la seva primera experiència dins d'una organització sanitària, fet que els permet conèixer de prop el sistema públic de salut i plantejar-se si volen orientar-hi el seu futur professional. Althaia també ofereix formacions específiques i sessions d'acollida per transmetre els valors del voluntariat i de la institució, com la solidaritat, la generositat, l'empatia i la gratitud. Enguany, a més, es va fer una sessió dedicada a conèixer de més a prop la tasca del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Un programa consolidat
Amb nou edicions, el programa de voluntariat jove d'Althaia és ja un projecte plenament consolidat. S'ha convertit en una eina de sensibilització sobre la relació entre salut i solidaritat, i en una oportunitat perquè els joves facin un pas endavant en la seva formació personal i cívica.
L'acte de comiat celebrat a l'Hospital Sant Joan de Déu va servir per reconèixer la tasca d'aquests cinquanta nois i noies, que han dedicat part del seu estiu a fer més fàcil l'estada de moltes persones i han contribuït a enfortir el vincle entre la institució i la comunitat.