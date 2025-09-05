Els centres escolars de Manresa encetaran dilluns el curs amb prop d'11.000 alumnes

Els centres escolars de Manresa encetaran dilluns 8 de setembre el nou curs 2025-26 amb prop d'11.000 alumnes repartits en els 27 centres educatius de la ciutat que imparteixen ensenyaments des d'infantil fins a secundària obligatòria. Les dades provenen de l'Oficina Municipal d'Escolarització, que aquest divendres 5 de setembre inicia les comissions d'escolarització del nou curs.
Segons les xifres provisionals, hi ha actualment 1.900 alumnes al segon cicle d'educació infantil, 4.900 a primària i 3.950 a secundària obligatòria. Tot i això, la xifra d'alumnat creixerà en les properes setmanes, ja que en aquesta primera comissió caldrà assignar escola a 100 noves peticions rebudes els darrers dies. A finals de setembre es podrà disposar d'una dada més ajustada, que només es modificarà durant el curs amb la matrícula viva.
Cap grup reduït i noves places a sisè
Un dels punts destacats és que no s'ha suprimit cap grup a cap nivell en el moment de la preinscripció. Ben al contrari, ha calgut incrementar places a sisè de primària en dos centres de la ciutat per donar resposta a la demanda.
Llars d'infants públiques
Pel que fa a l'etapa de 0 a 3 anys, Manresa ofereix aquest curs 646 places públiques: 54 a I0, 214 a I1 i 378 a I2. D'aquestes, 300 corresponen a escoles bressol municipals i la resta a llars d'infants gestionades per la Generalitat. Cal recordar que des de fa cursos l'escolarització a I2 és gratuïta, fet que afavoreix l'accés de totes les famílies.
A més a més, aquesta setmana s'ha obert un nou període de preinscripció per a les llars d'infants públiques per tal de cobrir les vacants que van quedar a la preinscripció del maig o també per poder quedar en llista d'espera.
Dades del Bages
Als 63 centres d'infantil i primària del Bages s'han ofert 749 línies que escolaritzen un total de 15.204 alumnes. La ràtio mitjana és de 20,3 alumnes per grup. Si es desglossen les dades, als nivells d'infantil i 1r de primària (ràtio establerta de 20), la mitjana baixa fins als 18,3 alumnes per grup, mentre que als altres cursos de primària (ràtio de 25), la xifra se situa en 21,8 alumnes per classe.
Pel que fa al curs d'I3, hi ha 78 grups amb 1.358 alumnes, amb una ràtio mitjana de 17,4. En l'etapa de secundària, el Bages compta amb 33 centres que escolaritzen 8.547 alumnes en 305 grups, amb una ràtio mitjana de 28, per sota del màxim establert de 30. A 1r d'ESO, concretament, hi ha 1.993 alumnes repartits en 76 grups, amb una mitjana de 26,2 alumnes per classe.
Dades del Moianès
Al Moianès, els 10 centres d'infantil i primària ofereixen 60 línies i escolaritzen 945 alumnes. La ràtio mitjana és de 15,75 alumnes per grup. Als nivells d'infantil i 1r de primària (ràtio de 20), la mitjana és de 16,2 alumnes, mentre que a la resta de primària (ràtio de 25) se situa en 15,5 alumnes per classe.
A I3 hi ha 7 grups amb 89 alumnes, amb una ràtio mitjana de 12,7. En l'etapa de secundària, hi ha 2 centres educatius que escolaritzen 493 alumnes en 20 grups, amb una ràtio mitjana de 24,65 (per sota de la màxima de 30). A 1r d'ESO, la xifra és de 110 alumnes repartits en 5 grups, amb una mitjana de 22 alumnes per classe.