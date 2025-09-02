Manresa obre un segon període de sol·licituds per a les llars d'infants públiques

Aquest dimecres 3 de setembre s'inicia el segon període de presentació de sol·licituds per a les llars d'infants públiques de Manresa per al curs 2025-26. Les famílies que no van participar en el primer termini, celebrat el mes de maig, tindran ara una nova oportunitat per optar a plaça. La llista d'espera d'aquest segon procés romandrà oberta fins a mitjans d'abril del 2026.
Places disponibles i edats d'inscripció
Després del primer període de preinscripció, les llars d'infants públiques de Manresa disposen encara de 13 places lliures d'I0, 28 d'I1 i 18 d'I2, un total de 59 vacants. Les famílies poden presentar sol·licitud per a infants nascuts entre l'1 de gener de 2023 i l'11 de juny de 2025.
Oferta educativa a la ciutat
Manresa compta amb vuit llars d'infants públiques: cinc escoles bressol municipals (L'Estel, La Lluna, Petit Príncep, La Llum i Bressolvent) i tres de titularitat de la Generalitat de Catalunya (Picarol, Espurna i Ginesta). Aquesta xarxa ofereix cobertura a les necessitats educatives de les famílies amb infants de 0 a 3 anys.
Preinscripcions telemàtiques i presencials
El procés de sol·licitud es pot realitzar de manera telemàtica del 3 a l'11 de setembre a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa. Per formalitzar la inscripció, cal adjuntar la documentació escanejada o fotografiada mitjançant l'aplicació corresponent.
Les famílies que no disposin de mitjans per fer el tràmit en línia podran fer-lo de manera presencial a la Secció d'Ensenyament (carretera de Vic, 16), entre el 8 i el 10 de setembre, de 9 a 13.30 h. En aquest cas, cal demanar cita prèvia a partir del 3 de setembre, a través del web municipal o trucant al telèfon 93 875 24 85. Per realitzar el tràmit presencial serà necessari portar la documentació original.
Informació i requisits
A la pàgina web de l'Ajuntament es pot consultar la documentació requerida, la puntuació, els barems del procés de preinscripció i les places vacants disponibles a cada centre. Aquesta informació vol garantir la transparència i facilitar que les famílies puguin escollir l'opció que millor s'adapti a les seves necessitats.