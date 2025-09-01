01 de setembre de 2025

10:30

Ferit en un accident laboral a l'abocador de residus de Manresa

El conductor l'un camió ha xocat contra una màquina de la planta de compostatge

Publicat el 01 de setembre de 2025 a les 20:37

El conductor d'un camió de l'abocador de residus de Manresa ha resultat ferit de caràcter lleu aquest dilluns al matí després de xocar amb una màquina de la planta de compostatge. L'accident laboral s'ha produït a 1/4 de 10 del matí quan el camió ha accedit a la planta, ha impactat contra la màquina i ha quedat afectada la seva cabina.

De seguida s'han activat el protocol d'accidents laborals i tot i que fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat els Bombers, l'home ha aconseguit sortir de la cabina pel seu propi peu. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha desplaçat una ambulància que, per precaució, ha traslladat el treballador fins a l'hospital.

A la planta també s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra que han elaborat l'informe per a Treball.

