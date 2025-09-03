Althaia preveu traslladar les consultes externes de Salut Mental al Centre Hospitalari

El servei del CSAM, les consultes externes de salut mental d'Althaia, es traslladaran al Centre Hospitalari quan la institució compti amb el finançament suficient per fer-hi les obres d'adequació. Aquest trasllat forma part del pla director que Althaia té per al Centre Hospitalari, un document estratègic que defineix la planificació a llarg termini i que estableix que l'edifici serà un equipament destinat a l'atenció a la cronicitat i a la rehabilitació de pacients tant en l'àmbit físic com en el de la salut mental.
En aquest sentit, les consultes externes de salut mental, tant pel que fa a persones adultes com a la divisió infantojuvenil, es traslladaran íntegrament al Centre Hospitalari. Actualment, l'edifici del CSAM es troba en un mòdul independent de l'Hospital Sant Joan de Déu, a uns dos-cents metres en direcció centre ciutat, al carrer Doctor Llatjós, en unes instal·lacions que, segons la institució, han quedat petites.
A les instal·lacions de l'Hospital Sant Joan de Déu hi ha hospitalització d'adults i infantojuvenil de salut mental, quan el pacient requereix d'un ingrés. Tot i els canvis, l'hospitalització es mantindrà en aquest espai.
Serveis del CSAM
Actualment les consultes externes de salut mental d'Althaia per a les comarques del Bages i el Moianès s'atenen a les instal·lacions del CSAM, a la cantonada dels carrers Doctor Llatjós i carrer Nou de Santa Clara. En aquest edifici s'atén tant la població adulta com la infantojuvenil. Aquests serveis seran els que es traslladaran al Centre Hospitalari.
Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)
El CSMIJ ofereix atenció especialitzada en salut mental a infants i adolescents menors de 18 anys de les comarques del Bages i el Moianès. El servei cobreix tant problemàtiques de salut mental com addiccions, i compta amb un equip multidisciplinari format per professionals de psiquiatria, psicologia, infermeria, treball i educació social i teràpia ocupacional. L'accés es pot fer mitjançant derivació des de l'Atenció Primària o bé des d'Urgències.
Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA)
El CSMA és el recurs ambulatori per a persones adultes amb trastorns de salut mental. L'equip multidisciplinari ofereix visites programades per a la detecció, estudi, seguiment i tractament, així com abordatges grupals i suport a les famílies. El servei s'adreça especialment a persones amb trastorns mentals greus o crònics, trastorns psicòtics incipients, trastorns de la conducta alimentària o necessitats d'atenció perinatal en salut mental.
Centre d'Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS)
El CAS és un dispositiu assistencial ambulatori especialitzat en el tractament de les addiccions. L'equip multidisciplinari treballa des d'una perspectiva biopsicosocial, implicant tant l'usuari com, sempre que és possible, el seu entorn familiar en el procés terapèutic. El servei s'adreça a persones que volen iniciar un tractament per consum de substàncies i també a familiars que necessiten orientació. Els objectius són assolir l'abstinència, prevenir complicacions mèdiques o psiquiàtriques derivades del consum i afavorir la recuperació funcional i personal.