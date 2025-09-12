Althaia ha atès més de 4.000 pacients majors de 65 anys amb fractura de fèmur en quinze anys

La Fundació Althaia ha consolidat en quinze anys un model d'atenció mèdica que ha marcat la diferència en el tractament de les fractures de fèmur en pacients grans. Des que el juny de 2010 es va posar en marxa la Unitat Funcional de Fractures de Fèmur (UF3), més de 4.000 persones majors de 65 anys han rebut un abordatge integral i personalitzat. Aquesta unitat pionera va néixer com a resposta a una problemàtica creixent: l'augment de fractures de fèmur provocades per l'osteoporosi en una població cada vegada més envellida. Els resultats són notables: el 75 % de les persones operades són intervingudes abans de les primeres 48 hores, fet que redueix el risc de complicacions i facilita una recuperació més ràpida.
Atenció integral per a pacients fràgils i pluripatològics
El tractament de la fractura de fèmur en persones grans és molt més complex que una simple operació. A partir dels 65 anys, una fractura del terç proximal del fèmur -la part superior de l'os- pot desencadenar complicacions greus. Molts pacients arriben a urgències amb diverses patologies prèvies, medicació múltiple i en situació de fragilitat. Per això, la UF3 treballa amb protocols específics que inclouen no només la intervenció quirúrgica, sinó també l'atenció mèdica global i el suport social necessari. Aquesta manera de treballar té com a objectiu reduir complicacions, millorar la funcionalitat i minimitzar la mortalitat associada.
Un equip multidisciplinari al servei del pacient
L'èxit del model rau en la col·laboració de diferents especialistes. L'equip de la UF3 està format per traumatòlegs, internistes, anestesiòlegs, una infermera gestora de casos, personal d'infermeria de planta, una treballadora social i un fisioterapeuta. A més, es compta amb el suport dels serveis de Farmàcia, Nutrició i Reumatologia. Aquesta estructura permet avaluar cada pacient de manera individual i adaptar-ne el tractament. El fet que els professionals treballin conjuntament des de l'arribada a urgències fins al seguiment posterior és clau per reduir riscos i garantir que la persona pugui tornar, tant com sigui possible, al nivell d'autonomia anterior.
Dades rellevants: edat mitjana i destí dels pacients
L'edat mitjana de les persones ateses a la UF3 és de 86,7 anys. El 77,3 % són dones, un reflex de l'elevada incidència d'osteoporosi en el sexe femení, i el 22 % presenten trastorns cognitius severs que compliquen encara més la recuperació. Anualment, es realitzen unes 300 intervencions quirúrgiques d'aquest tipus. L'estada mitjana és de 8 dies, una xifra inferior a la mitjana espanyola de 10 dies, fet que demostra l'eficàcia del model. Després de l'alta hospitalària, el 61 % dels pacients són traslladats a unitats de convalescència, el 23 % ingressen a residències i el 14 % restant tornen amb la família. Les enquestes de satisfacció situen el servei entre el notable i l'excel·lent.
Coordinació des d'urgències fins a l'alta
El procés comença al Servei d'Urgències, on es fa una valoració global del pacient. Aquesta primera avaluació és fonamental per anticipar necessitats futures i planificar el tractament quirúrgic. La infermera gestora de casos coordina totes les etapes, assegurant que l'anestesiòleg i l'internista preparin el pacient en les millors condicions abans de la cirurgia. Sovint, això implica estabilitzar malalties cròniques descompensades o ajustar la medicació. L'objectiu és garantir que la intervenció es faci dins les primeres 48 hores, ja que aquest factor és decisiu per reduir complicacions com infeccions, problemes cardiovasculars o pèrdua d'autonomia.
Recuperació i seguiment d'un any
Després de la cirurgia, l'equip treballa per controlar el dolor, optimitzar la nutrició i iniciar la rehabilitació tan aviat com sigui possible. Aquesta estratègia accelera la recuperació funcional i redueix el temps d'hospitalització. En el moment de l'alta, el pacient rep un informe detallat amb recomanacions personalitzades sobre rehabilitació, nutrició i seguiment mèdic. Però el procés no acaba aquí: la UF3 manté un control durant un any per detectar possibles complicacions i garantir la millor qualitat de vida. Aquest seguiment acurat és especialment important en pacients amb altres problemes de salut o en situació de dependència.
Prevenció de noves fractures i recerca
Un aspecte clau de la feina de la UF3 és la prevenció. A molts pacients se'ls prescriu tractament per a l'osteoporosi per reduir el risc de noves fractures. En aquest punt, la unitat treballa coordinadament amb la Unitat de Captura de Fractures, un projecte conjunt d'Althaia i l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central. L'objectiu és evitar que una fractura inicial desencadeni una segona lesió igual o més greu. Paral·lelament, el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia d'Althaia participa en un assaig clínic internacional per investigar com prevenir fractures al fèmur de l'altra extremitat en pacients que ja han patit una lesió.
Impacte positiu en la comunitat
Aquest model no només ha millorat la recuperació dels pacients, sinó que també ha tingut un impacte positiu en les famílies i en el sistema sanitari. Les estades hospitalàries més curtes redueixen costos i alliberen recursos per a altres necessitats assistencials. Alhora, el fet que molts pacients recuperin la seva autonomia contribueix a mantenir-los actius en el seu entorn i a evitar dependències innecessàries.
Quinzè aniversari amb bones perspectives
Després de 15 anys, la UF3 d'Althaia es consolida com un referent en l'atenció a pacients grans amb fractures de fèmur. Els bons resultats, l'alta satisfacció dels pacients i la contínua implicació en projectes de recerca apunten a un futur prometedor. L'equip treballa per mantenir i millorar els estàndards assolits, adaptant-se als nous reptes d'una població cada cop més envellida. La feina feta demostra que un abordatge integral i multidisciplinari és la clau per transformar una situació potencialment crítica en una oportunitat de recuperació i qualitat de vida.