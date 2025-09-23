El Bages condemna el genocidi a Gaza amb les abstencions de Junts i l'exPDECat

El Consell Comarcal del Bages ha aprovat aquest dilluns dues mocions de gran pes polític i social. D'una banda, ha condemnat l'ofensiva militar israeliana a Gaza i ha exigit mesures concretes per aturar el genocidi contra la població palestina. De l'altra, s'ha adherit al Pacte Nacional per la Llengua, assumint compromisos per impulsar el català i garantir els drets lingüístics al territori.
Condemna del genocidi a Gaza i compromís amb Palestina
La moció presentada pel grup comarcal Confluència (Comuns) i aprovada pel ple del Consell Comarcal del Bages denuncia el genocidi i les vulneracions del dret internacional comeses per l'Estat d'Israel contra la població civil palestina. El text assenyala l'ofensiva militar a la Franja de Gaza, així com el bloqueig sistemàtic d'aliments, aigua i medicaments, com a greus atacs als drets humans.
Entre els punts més destacats, el Consell exigeix l'alto el foc immediat, l'aixecament del bloqueig i el compliment de les resolucions de les Nacions Unides. També es compromet a aprovar una instrucció de contractació pública responsable, que exclogui empreses vinculades a l'ocupació israeliana i a vulneracions de drets humans.
La moció defensa el suport a mecanismes internacionals que garanteixin la responsabilitat jurídica per crims de guerra, i alhora condemna qualsevol forma d'antisemitisme o islamofòbia. Així mateix, el Consell dona suport explícit a la Global Sumud Flotilla, una iniciativa civil d'ajuda humanitària que ha salpat des de Barcelona per portar assistència a la població palestina.
A més, el text insta el govern d'Espanya a aplicar mesures clares com l'embargament d'armes a Israel i la limitació del trànsit d'armament als ports catalans. La moció va obtenir els vots favorables d'ERC, PSC, CUP i Confluència, mentre que JxC i APL (exPDECat) es van abstenir.
Adhesió al Pacte Nacional per la Llengua
L'altra moció aprovada, presentada per ERC, suposa l'adhesió del Consell Comarcal del Bages al Pacte Nacional per la Llengua. Aquest document és un full de ruta que vol reforçar l'ús social del català, garantir els drets lingüístics i avançar cap a la plena oficialitat de la llengua.
El text aprovat subratlla el paper clau de les institucions locals per fomentar l'ús del català en tots els àmbits i reforçar-ne la cohesió social. Entre els acords hi ha la redacció d'un pla comarcal d'impuls del català, el suport a les taules locals per la llengua, la incorporació de clàusules lingüístiques en la contractació administrativa i la defensa del català com a llengua vehicular a l'escola i llengua d'acollida per a les persones nouvingudes.
El Consell també insta la Generalitat a crear, amb la màxima celeritat, una oficina de protecció dels drets lingüístics i a actuar amb fermesa davant els atacs judicials contra la immersió lingüística.
Els 13 punts de la moció es van votar de manera separada. Els primers dos van rebre el suport d'ERC, PSC i Confluència, amb els vots contraris de JxC i CUP i l'abstenció d'APL. Els punts del 3 al 13 van comptar amb els vots favorables d'ERC, JxC, PSC, APL i Confluència, mentre que la CUP s'hi va abstenir.
Un ple marcat pel debat polític i social
Amb aquestes dues mocions, el Consell Comarcal del Bages posa de manifest la seva voluntat d'incidir en temes de justícia global i cohesió social al territori. Tant el suport al poble palestí com l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua reflecteixen el compromís de l'ens comarcal amb valors de drets humans, solidaritat i defensa del català.