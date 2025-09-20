Manresa En Comú demana a l'Ajuntament que també rebutgi partit del Baxi Manresa contra el Hapoel Jerusalem

Manresa En Comú reclama que l'Ajuntament de Manresa es posicioni públicament al costat dels grups d'animació del Baxi Manresa, que s'oposen a la celebració del partit entre el club manresà i el Hapoel de Jerusalem. La formació considera que disputar un partit contra un equip israelià és "inacceptable" en el context actual del genocidi a Gaza.
Crida a una posició clara del consistori
En un comunicat, Manresa En Comú fa una crida a tots els grups municipals perquè donin suport a les penyes i aficionats del Nou Congost que han manifestat el seu rebuig al partit. "Les administracions públiques, però també l'esport i la cultura, han de fer totes les accions necessàries per enviar un missatge clar al govern israelià i a la comunitat internacional que cal aturar el genocidi a Gaza i la vulneració sistemàtica dels drets humans als territoris palestins ocupats", assenyala el text.
La formació recorda que, segons xifres recents, més de 66.000 persones han mort a Gaza, entre les quals hi ha més de 20.000 nens i nenes, i que l'ONU ha declarat que el territori pateix un estat de fam i una crisi de desnutrició aguda que afecta el 30% de la població a causa del bloqueig a l'ajut humanitari. "La nostra ciutat, amb l'Ajuntament al capdavant, ha de llençar un missatge clar que no és possible celebrar activitats esportives amb equips israelians mentre s'està produint un genocidi d'aquesta magnitud", afegeix Manresa En Comú.
Comparació amb les sancions a Rússia
El partit també denuncia el que considera un doble raser en l'esport internacional: "No és comprensible que els equips russos hagin estat expulsats de les competicions esportives i, en canvi, els equips israelians ho facin amb total normalitat", critica la formació. Segons Manresa En Comú, permetre aquests partits suposa "blanquejar i normalitzar" la participació d'equips israelians mentre continua la violència a Gaza.
Amb aquesta petició, el grup municipal vol que el consistori prengui una posició pública i contundent que expressi el rebuig de la ciutat a qualsevol esdeveniment esportiu que pugui legitimar l'actuació del govern israelià. Manresa En Comú insisteix que l'esport, com a eina d'influència i de cohesió social, ha de jugar un paper actiu en la defensa dels drets humans i la justícia global.