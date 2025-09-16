Boicot al Nou Congost: les penyes del Baxi Manresa demanen suspendre el partit amb el Hapoel pel genocidi a Gaza

Els col·lectius Grada d'Animació, Fora Dubtes i Zona Roja del Baxi Manresa han fet públic un comunicat conjunt en què expressen el seu rebuig a la presència del Hapoel al Nou Congost mentre que "l'estat d'Israel està duent a terme un genocidi" a Gaza. Asseguren que "les vides humanes tenen una importància infinitament superior a qualsevol esdeveniment esportiu" i insten les autoritats a prendre mesures que reflecteixin aquests valors.
Els grups d'animació s'alineen amb valors de pau i justícia
Els principals grups d'animació del Baxi Manresa han emès aquest dimarts un comunicat conjunt en què rebutgen la disputa del partit d'Eurocup que el seu equip ha de jugar el 15 d'octubre contra el conjunt israelià. El text, signat per Grada d'Animació, Fora Dubtes i Zona Roja, recorda que l'afició manresana "sempre ha estat reconeguda per la seva defensa dels valors de la pau i la justícia" i que, al llarg dels anys, ha denunciat injustícies "tant de la nostra comunitat com de la resta del món".
Els col·lectius subratllen que l'esport i el compromís social han d'anar "de la mà" i que el bàsquet no pot viure "en una bombolla" al marge de la realitat. Per això, rebutgen "absolutament" la presència d'un equip israelià a Manresa mentre es produeixen els atacs a Gaza.
Una crida clara: suspendre el partit del 15 d'octubre
En el comunicat, els grups d'animació fan una petició explícita: "El nostre missatge és clar i contundent: les vides humanes tenen una importància infinitament superior a qualsevol esdeveniment esportiu. Per aquest motiu, demanem que aquest partit no es disputi".
A més, insten els organismes competents a "actuar en conseqüència" i a prendre les mesures necessàries per garantir que es reflecteixin els valors fonamentals de pau i justícia. El missatge s'adreça tant al club com a les autoritats esportives que regulen l'Eurocup.
Un rebuig unitari al Nou Congost
La declaració conjunta de Grada d'Animació, Fora Dubtes i Zona Roja mostra una unitat poc habitual entre les diferents penyes del Nou Congost, que habitualment es limiten a animar l'equip i organitzar activitats socials. Aquesta vegada, però, han volgut deixar clar que, segons el seu criteri, "les vides humanes" passen per davant de qualsevol competició esportiva.
Amb aquesta crida al boicot, els grups d'animació del Baxi Manresa situen el debat sobre el genocidi a Gaza en el terreny esportiu local i reclamen que el pavelló manresà no sigui escenari d'un partit amb representació israeliana mentre continuen els atacs. La decisió final sobre la disputa del matx correspondrà a les autoritats esportives i al club, però el missatge de l'afició més compromesa del Nou Congost ja ha estat enviat.