El Baxi Manresa enceta la Lliga Catalana davant el Hiopos Lleida

El Baxi Manresa continua la seva posada a punt per l'inici de l'Eurocup i la Lliga Endesa jugant un partit amb doble component. El primer partit de la Lliga Catalana contra el Hiopos Lleida (dimecres, 18.30h. Esport3) servirà perquè els jugadors continuïn amb el seu procés per conjuntar-se però també té la consideració de partit oficial. Contra els lleidatans, el Baxi Manresa juga el primer partit d'un grup on també hi ha el Bàsquet Girona amb qui els bagencs jugaran divendres. El vencedor d'aquest grup jugarà diumenge la final de la 45a edició del torneig contra el vencedor de l'altre grup on hi ha Barça, Joventut i Morabanc Andorra.
Diego Ocampo no podrà comptar encara amb Louis Olinde. L'ala-pivot alemany està del tot descartat per a la Lliga Catalana. Fins i tot, en el cas que el Baxi Manresa es classifiqui per a la final. La previsió és que s'incorpori a la dinàmica de l'equip el proper dilluns i mentrestant realitza treball individual. En canvi, Dani Pérez i Retin Obasohan estan a disposició d'Ocampo per disputar els propers partits.
La dinàmica de treball de l'equip bagenc és de setze jugadors. Per tant, Ocampo haurà de fer una tria amb els quinze disponibles. El gallec ja ha avançat la possibilitat que algun dels joves de l'equip sub22 entri a la convocatòria en comptes d'algun membre del primer equip.
El tècnic del Baxi Manresa no s'atreveix a dir si el seu equip és on voldria que fos en aquests moments. "Tenim molts jugadors nous. Fins i tot les regles de l'ACB són noves. I l'altre dia vam jugar amb regles de l'Eurocup expressament. Dani, Retin i Álex han d'ajudar els nous. En cal paciència per part de tothom. Per a mi ha estat dur perquè ha marxat el director esportiu, el preparador físic, un ajudant i vuit jugadors. No comencem de zero però han estat molts canvis", valora un Ocampo que demana temps. També afegeix que el doble o triple compromís de la Lliga Catalana com una bona prova del ritme que haurà de seguir l'equip bagenc a partir d'ara.
El Hiopos Lleida s'ha reforçat amb jugadors que tenen experiència a la Lliga Endesa com John Shurna i Melvin Ejim. Els lleidatans ja es van enfrontar al Baxi Manresa a Sant Julià de Vilatorta en un amistós que va decidir el jove Gerard Fernández amb un triple des del mig del camp a l'últim segon.